باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سردار جلیل وحیدی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی در نشست تخصصی «شکوه تبیین از جبهههای دفاع مقدس تا پیشرانی بانوان در عهد جهاد» که با حضور حجتالاسلاموالمسلمین علیمحمدی مدیرکل تبلیغات اسلامی و نیر الهامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجانغربی برگزار شد؛ ضمن بازخوانی ایثارگریهای بانوان در دفاع مقدس بر ضرورت نقشآفرینی مؤثر زنان در جهاد تبیین، حمایت از تولید و تحکیم بنیان خانواده به عنوان اولویتهای جبهه فرهنگی انقلاب تأکید کرد.
وی دفاع مقدس را خزانه بیپایان معارف دانست و تصریح کرد: اگر جهاد تبیین به معنای واقعی در جامعه جاری بود بسیاری از آسیبهای فرهنگی امروز رخ نمیداد.
سردار وحیدی با اشاره به هوشمندی ۳۷ سال فرماندهی رهبر فقید انقلاب و تداوم آن مسیر توسط رهبر شهید، جهاد تبیین را تنها پادزهرِ جنگ شناختی و ترکیبی دشمن خواند و افزود: امروز به لطف الهی و ایستادگی ملت، به قدرت بازدارندگی رسیدهایم و موفقیتهای جبهه مقاومت ریشه در الگوگیری از دوران ۸ سال دفاع مقدس دارد.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، وحدت حول محور ولایت، رمز عبور از تمامی توطئههاست.
حجتالاسلام علی محمدی: بانوان، رهبران جریان جهاد تبیین
حجتالاسلاموالمسلمین علیمحمدی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانغربی نیز در این جلسه با تبیین مأموریتهای نهاد مربوطه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بر تبیین اسلام ناب تأکید ویژه دارند و سازمان تبلیغات اسلامی با رویکرد مردممحور این مسیر را دنبال میکند.
وی با تأکید بر ظرفیتهای عظیم بانوان گفت: بانوان به عنوان پیشرانان و رهبران جریانهای اجتماعی نقش کلیدی در تبیین حقایق ایفا میکنند.
علی محمدی گفت: تبیین به معنای کشف حقیقت و بازنمایی آن به شکلی است که در ذهن جامعه به درستی جای گیرد در این مسیر بانوان با نگاه دقیق به مسئلهشناسی و حل چالشهای اجتماعی میتوانند مفاهیم ارزشی را به شکلی تأثیرگذار در جامعه نهادینه کنند.
نیر الهامی: زنان؛ محورِ پایداری در جامعه و اقتصاد
نیر الهامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجانغربی نیز در ادامه جلسه ضمن قدردانی از دستگاههای مشارکتکننده، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست بازخوانی ایثارگریهای گذشته و تبیین مسئولیتهای امروز زنان در تمامی نقشها اعم از کارمند، مادر و مدیر خانواده است.
وی با تجلیل از سفیران فرهنگی سازمانها بر حمایت از خانوادهها و توانمندیهای اقتصادی بانوان تأکید کرد و گفت: اولویت ما ایجاد بستر آرامش برای خانوادهها و حمایت از کسبوکارهای تولیدی بانوان کارآفرین است تا چرخه زندگی و تولید با قدرت جریان یابد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست آغازگر مسیری گستردهتر برای تقویت حمایتهای قانونی و اجتماعی از بانوان در تراز انقلاب اسلامی باشد.
گفتنی است این نشست با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای ارتقای جایگاه بانوان در جهاد تبیین و تقویت امنیت پایدار نظام به پایان رسید.