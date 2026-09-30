مدیر امور مشترکان و درآمد شرکت آبفای استان خراسان رضوی گفت: ۱۲ درصد مشترکان در محدوده کم‌مصرف قرار دارند که ۳ درصد آب مصرفی را مصرف می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محمد سلطانی مدیر امور مشترکان و درآمد شرکت آبفای استان خراسان رضوی ، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ۱۲ درصد مشترکان در محدوده کم‌مصرف قرار دارند که ۳ درصد آب مصرفی را مصرف می‌کنند.

او افزود: از حجم کل خوش‌مصرف‌ها، ۳۴ درصد مشترکان در این گروه قرار دارند که ۲۳ درصد آب مصرف می‌کنند و پرمصرف‌ها نیز ۴۳ درصد مشترکان را تشکیل می‌دهند که ۵۱ درصد حجم مصرفی آب را به خود اختصاص می‌دهند.

سلطانی ادامه داد: بد مصرف‌ها نیز مشترکانی هستند که دو برابر الگوی مصرف و بالاتر از آن مصرف می‌کنند. الگوی مصرف، همان‌طور که استحضار دارید، ۱۲ لیتر در شبانه‌روز در روز برای خانوار است و مشترکانی که دو برابر الگوی مصرف و بالاتر مصرف کرده‌اند، ۱۱ درصد هستند که ۲۳ درصد حجم آب را مصرف می‌کنند.

او در پاسخ به این سوال که آیا با مشترکان بد مصرف برخوردی، مانند قطع آب، صورت گرفته است، گفت: حدود ۱۳ هزار مشترک اخطار شده‌اند و امور و شهرستان‌ها نیز پیگیر این موضوع هستند.

سلطانی تاکید کرد: کسانی که مصرف خود را رعایت نکنند، با قطع آب مواجه خواهند شد و بحث جریمه نیز در جای خود مطرح و اعمال خواهد شد.

برچسب ها: وزارت نیرو ، آبفا ، قبض آب
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در پاسخ به سوالات باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
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