باشگاه خبرنگاران جوان- سجاد کرم‌پور، ملی‌پوش گلف ایران، پس از پایان راند نخست مسابقات گلف بازی‌های آسیایی ناگویا درباره نخستین تجربه حضورش در این رویداد اظهار داشت: خدا را شکر، بازی خوبی بود، اما متأسفانه امروز نتوانستیم نتیجه‌ای که مدنظرمان بود را کسب کنیم.

وی ادامه داد: همان‌طور که مشاهده کردید، مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار می‌شود. کیفیت بازی‌ها فوق‌العاده است و زمین مسابقات نیز بسیار حرفه‌ای است. رقابت در چنین شرایطی تجربه ارزشمندی برای ما محسوب می‌شود.

کرم‌پور که نخستین مرد تاریخ گلف ایران در بازی‌های آسیایی محسوب می‌شود، درباره ادامه رقابت‌ها گفت: امیدوارم در راندهای بعدی عملکرد بهتری داشته باشم و بتوانیم در ادامه جبران کنیم و حداقل نتیجه قابل قبولی به دست بیاوریم.