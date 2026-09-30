مدیرعامل آبفای استان خراسان رضوی گفت: در بخش انشعابات غیرمجاز نیز اقدامات خوبی انجام شده و سال گذشته بالغ بر ۹ هزار انشعاب غیرمجاز را شناسایی کردیم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حسین امامی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در چند شهرستان استان با مشکل آب کیفی مواجه هستیم که از جمله آنها شهرستان‌هایی هستند که با اجرای پروژه‌های آبرسانی، برای رفع این مشکل اقدام شده است.

او افزود: با پروژه آبرسانی که فردا با حضور مقام عالی وزارت به امضا می‌رسد، سامانه و ظرفیت آبرسانی افتتاح خواهیم کرد. در کنار این اقدامات، در چهار تا پنج نقطه نیز اقدامات لازم را انجام داده‌ایم و تلاش ما این است که در مناطقی که در معرض خطر کاهش کیفیت آب قرار دارند، این موضوع را نیز با برنامه‌ریزی مناسب مدیریت کنیم.

امامی ادامه داد: چند پکیج کاهش و تصفیه آب خریداری کرده‌ایم و ان‌شاءالله تلاش می‌کنیم با همکاری بسیار خوبی که شبکه بهداشت و درمان با ما دارد و با پایش مستمری که دوستان انجام می‌دهند، نقاطی را که دارای چالش هستند، مدیریت کنیم.

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی گفت: در بخشی از روستا‌ها نیز با نصب آب‌شیرین‌کن یا حمل تانکری، آب را شیرین‌سازی کرده‌ایم و با نصب پکیج در شهر سلطان‌آباد و شهر‌های دیگر، برنامه‌ریزی می‌کنیم که مشکل کیفیت آب نداشته باشیم.

امامی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره میزان هدررفت آب در استان گفت: میزان هدررفت آب در خراسان رضوی حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد است و تلاش ما این است که این میزان را کاهش دهیم.

او افزود: هدررفت آب در دو بخش است. بخشی از آن هدررفت ظاهری است که با توجه به اینکه آب تولید می‌شود و مصرف‌کننده نیز داریم، حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد را شامل می‌شود. حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد نیز مربوط به فرسودگی شبکه است.

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی تصریح کرد: برای هر دو بخش برنامه داریم. در بخش کنتور‌ها نیز کنترل هوشمند و رصد کنتور‌ها را در دستور کار داریم و بخشی از اقدامات نیز مربوط به کنترل و شناسایی انشعابات غیرمجاز است.

امامی ادامه داد: در بخش انشعابات غیرمجاز نیز اقدامات خوبی انجام شده و سال گذشته بالغ بر ۹ هزار انشعاب غیرمجاز را شناسایی کردیم. در بسیاری از روستا‌ها نیز برخی انشعابات کاملاً پایدار شد، چرا که تعدادی انشعاب داشتیم که متأسفانه برای مصارف باغ و فضای سبز استفاده می‌شد.

او بیان کرد: در بخش هدررفت شبکه نیز نصب فشارشکن‌ها و اقدامات مربوط به مدیریت و کنترل شبکه را در برنامه داریم و تلاش می‌کنیم این اقدامات را به صورت جدی دنبال کنیم.

امامی در پایان خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم، در تمام بخش‌ها طبق برنامه و حتی جلوتر از برنامه حرکت کرده‌ایم و امسال نیز تمرکز خود را بر این موضوع گذاشته‌ایم که این بخش را نیز جبران کنیم.