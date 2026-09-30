باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو درمورد وضعیت بازار خودرو گفت: بازار خودرو با افزایش قیمتهای مداوم و زیاد روبهروست و ایرانخودرو برای یکی از محصولات خود که برند چینی است افزایش قیمت داشته است و این جای تعجب است که ایرانخودرو هر بار به دلایل مختلف مثل کمبود ارز و کمبود مواد اولیه تولید و... به افزایش قیمت محصولات خود میپردازد.
حدادی ادامه داد: شورای رقابت اصلاحیهای را برای یکی از مصوبات جلسه خود اعمال کرده است که وقتی مصوبه جدیدش را تحلیل اقتصادی میکنیم به این نتیجه میرسیم که به نوعی، برای افزایش قیمت محصولات سایر خودروسازان پاس گل داده؛ تا جایی که گفته است اگر خودروسازان به منابع ارزی دسترسی دارند مبنای قیمت آنها تلاطم ارزی داخلی است و اگر به منابع ارزی دسترسی ندارند مبنای قیمت آنها، همان قیمتهای تمام شدهای است که خودشان اعلام کردهاند. درواقع، این موضوع برای خودروساز خوشایند است که بگوید دسترسی به منابع ارزی ندارد و قیمت تمامشده را اعلام کند و خروجی این موضوع، آن چیزی است که در ایرانخودرو مشاهده کردیم.
این کارشناس بازار خودرو درمورد واردات خودرو گفت: گمرکات کشور، برای خودروهای کارکرده مجاز هستند ثبت سفارش داشته باشند و این موضوع برای خودروهای کارکرده مدلهای ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ است و بر اساس قانون، باید بین ۵-۳ سال کارکرد داشته باشند و این خودروها میتوانند وارد شوند.