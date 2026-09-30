باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری فارس از عملیات انفجار در محدوده معدن بولوار امیرکبیر شیراز، پنجشنبه ۹ مهرماه، ساعت حدود ۱۱ تا ۱۲ صبح، با رعایت کامل دستورالعمل‌های ایمنی و هماهنگی با نهاد‌های مسئول خبر داد.

هماهنگی با نهاد‌های مسئول و تمهیدات ایمنی

انفجار یادشده در چارچوب عملیات معدنی و با هدف پیشبرد پروژه‌های عمرانی برنامه‌ریزی شده و کاملا تحت کنترل است و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان مدیریت بحران، تمامی تمهیدات ایمنی برای حفظ جان و مال شهروندان و املاک اطراف اندیشیده شده و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

منبع: استانداری فارس