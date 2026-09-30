پنتاگون از پایان رسمی عملیات «عزم راسخ» در عراق و خروج نیرو‌ها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) امروز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور و شرکای آن در ائتلاف بین‌المللی، به‌طور رسمی عملیات «عزم راسخ» در عراق را به پایان رسانده‌اند و ادعا کرد که حمایت از نیرو‌های عراقی ادامه خواهد داشت.

پنتاگون مدعی شد که خروج سازمان‌یافته نیرو‌ها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل، پایان ماموریت نظامی این ائتلاف را رقم می‌زند. وزارت جنگ آمریکا در ادامه ادعا کرد که به ارائه آموزش‌های هدفمند و حمایت اطلاعاتی از شرکای عراقی خود ادامه خواهد داد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: «انتظار می‌رود نیرو‌های امنیتی عراق، مسئولیت تلاش‌های مستمر برای تامین امنیت این کشور و مهار بقایای گروه داعش را بر عهده بگیرند.»

منبع: نینا نیوز عراق

برچسب ها: نظامیان آمریکا ، ائتلاف بین المللی
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