شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری رزمایش جانفدایان در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رزمایش اقتدار و نمایش حماسی جانفدایان شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد. در این مراسم عبدالهی فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان هریس و اعضای شورای اداری و شورای تامین، اقشار مختلف مردم، بسیجیان دلاور، خانواده محترم شهدا، جانبازان و رزمندگان و ایثارگران، پیشکسوتان جبهه و جنگ، حوزه مقاومت بسیج شهدای شهری و قدس و اعضای گردان‌های سپاه ناحیه هریس حضور داشتند.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان شرقی

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