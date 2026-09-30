رقابت‌های دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم‌های ملی اسکیت رولبال زیر ۱۷ سال پسران و دختران با حضور ۱۹ تیم به میزبانی البرز و میبد برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- رقابت‌های دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم‌های ملی اسکیت رولبال زیر ۱۷ سال در بخش پسران و بانوان، روزهای پنجشنبه و جمعه در استان‌های البرز و یزد برگزار خواهد شد.

در بخش پسران، هفت تیم از استان‌های مختلف کشور در این رقابت‌ها حضور دارند و مسابقات به میزبانی استان البرز برگزار می‌شود. تیم‌های کیان اسکیت میناب، خراسان جنوبی، هرمان البرز، آذرخش میبد، راگا، هیأت خراسان رضوی و تخت فولاد اصفهان، تیم‌های حاضر در این بخش هستند.

رقابت‌های پسران طی دو روز پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود و در پایان با برگزاری دیدار نهایی، تیم‌های برتر معرفی خواهند شد.

در بخش بانوان نیز ۱۲ تیم در رقابت‌های دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی زیر ۱۷ سال به میزبانی شهرستان میبد در استان یزد به میدان می‌روند.

همدان، پارمیس تهران، آپرانیک میبد، خراسان جنوبی، راگا، نورا خراسان رضوی، اصفهان، هیأت خراسان رضوی، هیأت اسکیت قم، سپند بارمان یزد، HP آران و بیدگل اصفهان و شهید مرادی قهدریجان اصفهان، ۱۲ تیم حاضر در بخش بانوان هستند.

این مسابقات از روز پنجشنبه آغاز می‌شود و روز جمعه با برگزاری دیدارهای پایانی و معرفی تیم‌های برتر به پایان خواهد رسید.

رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی اسکیت رولبال زیر ۱۷ سال، با هدف شناسایی نفرات و تیم‌های برتر برای حضور در ترکیب ملی برگزار می‌شود.

برچسب ها: اسکیت ، تیم ملی اسکیت
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