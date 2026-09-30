باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی و امور بین الملل برج میلاد اعلام کرد: همزمان با سالگرد افتتاح این مجموعه و همچنین آغاز هفته کودک امکان بازدید از برج میلاد تهران با تخفیف‌های ویژه از ۹ تا ۱۷ مهرماه برای شهروندان و گردشگران و امکان ویژه برای کودکان فراهم شده است.

بر این اساس، گردشگران و بازدیدکنندگان می‌توانند از فردا نهم الی جمعه ۱۷ مهرماه از ساعت ۹ الی ۲۳ از برج میلاد با تخفیف ۵۰ درصدی بازدید داشته باشند. ضمن آنکه در این ایام به مناسبت هفته ملی کودک بازدید کودکان تا ۱۲ سال از این مجموعه بصورت رایگان خواهد بود.

قیمت بلیت‌های برج میلاد از تاریخ ۹ الی ۱۷ مهرماه با تخفیف ۵۰ درصدی به شرح ذیل است:

بازدید از تک طبقه سکوی دید باز:۹۰ هزار تومان

بازدید از طبقات موزه مشاهیر، سکوی دید باز و موزه شهرداری:۱۵۰ هزار تومان

بازدید ۴ طبقه شامل موزه مشاهیر، سکوی دید باز، موزه مشاهیر، موزه شهرداری و گنبد آسمان:۲۱۵ هزار تومان

تخفیف ۵۰ درصدی شهربازی برج میلاد برای کودکان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل برج میلاد، همچنین مجموعه شهربازی به مناسبت آغاز هفته ملی کودک، تخفیف ۵۰ درصدی را برای همه بازی‌های این مجموعه برای کودکان اعمال کرده است و خانواده‌ها می‌توانند از شهربازی این مجموعه نیز با تخفیف‌های ویژه استفاده کنند.