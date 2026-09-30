باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی روز چهارشنبه در آیین تجلیل از قضات، مدیران و کارکنان نمونه دادگستری خراسان جنوبی و سازمان‌های تابعه، با تاکید بر جایگاه رفیع قضاوت در اسلام اظهار کرد: قضا و قضاوت در همه مکاتب و ادیان جایگاهی ویژه دارد اما در اسلام و به‌ویژه مکتب تشیع از عظمت و منزلت خاصی برخوردار است.

وی افزود: قضات باید به جایگاه خود افتخار کنند و بدانند منصب قضاوت پیش از آنکه یک موقعیت اداری باشد، جایگاهی برای خدمت به مردم و اجرای عدالت است.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ادامه داد: امروز هر فردی که با مشکلی مواجه شود به دادگستری و قوه قضائیه پناه می‌آورد و انتظار دارد عدالت درباره او اجرا شود بنابراین زمانی که یک قاضی با قلم خود حق مظلومی را احقاق می‌کند و لبخند بر لب او می‌نشاند، در حقیقت خدمت بزرگی برای مردم و نظام انجام داده است.

قاضی؛ نقطه اتصال مردم با عدالت

وی با بیان اینکه عملکرد قاضی مستقیما بر نگاه مردم به نظام اثر می‌گذارد، تصریح کرد: اگر قاضی خوب عمل کند، عادلانه و به‌موقع حکم دهد و حکم نیز به‌موقع اجرا شود مردم به نظام امیدوار می‌شوند اما اگر رفتار و عملکرد ما موجب بی‌عدالتی یا بی‌احترامی به مردم شود این رفتار به پای نظام نوشته خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی تاکید کرد: نباید تصور کنیم که یک قاضی در اتاق خود نشسته و رفتار او تاثیری بر جامعه ندارد، کوچک‌ترین رفتار، گفتار، تصمیم و حکم قاضی می‌تواند آثار گسترده‌ای در جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به هفته دفاع مقدس و ضرورت پاسداشت خون شهدا عنوان کرد: امروز یکی از وظایف ما این است که به گونه‌ای عمل کنیم که شرمنده شهدا نشویم و اجازه ندهیم رفتار نادرست ما موجب ناامیدی مردم از نظام و انقلاب شود.

قدرت قاضی باید در قلم او باشد نه در زبانش

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت حفظ حرمت مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی یادآور شد: قاضی باید قدرت خود را در قلمش نشان دهد نه در زبانش، قاضی باید با حکم قانونی و عادلانه تصمیم بگیرد و نباید برای نشان دادن اقتدار خود با مردم برخورد نامناسب داشته باشد.

وی یادآور شد: قلم قاضی باید به گونه‌ای حرکت کند که نتیجه آن جز خیر، خدمت به مردم و اجرای عدالت نباشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی با تاکید بر ضرورت رعایت تناسب در تصمیمات قضایی اظهار کرد: بسیاری از موضوعات و پرونده‌ها نیازمند زندانی کردن افراد نیست و نباید به سادگی به سمت بازداشت افراد حرکت کرد.

وی گفت: یک شب بازداشت یک فرد ممکن است آثار سنگینی بر زندگی او و خانواده‌اش داشته باشد بنابراین دادستان‌ها باید بر نحوه صدور قرارها نظارت کنند و قضات نیز در تصمیم‌گیری درباره بازداشت افراد نهایت دقت را داشته باشند.

تاکید بر برخورد قاطع با متجاوزان به حقوق مردم و بیت‌المال

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در عین حال تصریح کرد: آنجا که با افرادی مواجه هستیم که به جان، مال و ناموس مردم تعرض می‌کنند یا به بیت‌المال و اموال عمومی دست‌اندازی دارند باید قاطعانه و بدون تعارف برخورد شود.

وی افزود: برخورد قاطع با مجرمان و متجاوزان به حقوق مردم در کنار رعایت حقوق متهمان و پرهیز از بازداشت‌های غیرضروری، هر دو از الزامات اجرای عدالت است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی با اشاره به ضرورت دقت در صدور دستور ورود به منازل نیز بیان کرد: در چنین تصمیماتی باید همه جوانب با دقت بررسی شود زیرا یک تصمیم شتاب‌زده می‌تواند آثار و تبعات سنگینی برای افراد و خانواده‌ها داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت قضایی بر عملکرد قضات اظهار کرد: به‌ویژه درباره قضات جوان و کم‌تجربه باید نظارت و آموزش جدی باشد تا نقاط قوت آنان تقویت و خطاهای احتمالی اصلاح شود.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه تصریح کرد: همان‌طور که قاضی خوب باید مورد تشویق قرار گیرد در مواردی که قاضی دچار خطا می‌شود نیز باید تذکر لازم داده شود؛ زیرا همه ما در برابر مردم و خون شهدا مسئول هستیم.

وی با قدردانی از سطح علمی و قضایی همکاران دستگاه قضایی در استان عنوان کرد: وجود قضات فاضل، متدین، باسواد و برخوردار از تحصیلات عالی، ظرفیت بزرگی برای دستگاه قضایی و جامعه است و دانش و تقوای قاضی می‌تواند در کیفیت احکام و آثار اجتماعی آنها نقش مهمی داشته باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی با اشاره به تجلیل از قضات و کارکنان نمونه اظهار کرد: انتخاب تعدادی از همکاران به عنوان قاضی یا کارمند نمونه به معنای نمونه نبودن سایر همکاران نیست همه قضات و کارکنان دستگاه قضایی که در حال خدمت هستند، شایسته احترام‌اند و این انتخاب‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص و میزان تلاش و فعالیت افراد انجام می‌شود.

وی ادامه داد: قوه قضائیه یکی از ارکان مهم کشور است و همکاران این دستگاه باید جایگاه خود را بشناسند و بدانند مسئولیتی که بر عهده دارند صرفا یک شغل نیست بلکه مسئولیتی سنگین در برابر مردم و جامعه است.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به نقش فرهنگ ایثار و شهادت در عملکرد مسئولان یادآور شد: قضات باید در یادواره‌های شهدا و برنامه‌های مرتبط با دفاع مقدس حضور داشته باشند و خانواده‌های خود را نیز همراه کنند تا نسل جدید با زندگی، روحیات و فرهنگ شهدا آشنا شود.