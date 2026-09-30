باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فرود اضطراری هواپیمای فلای‌دبی پس از درگیری در کابین + فیلم

هواپیمای شرکت فلای‌دبی پس از وقوع درگیری در کابین، به‌صورت اضطراری فرود آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویدئویی از فرود اضطراری یک فروند هواپیمای شرکت فلای‌دبی پس از وقوع درگیری در کابین منتشر شده است. جزئیات بیشتری درباره علت درگیری و وضعیت مسافران و خدمه اعلام نشده است.

 

مطالب مرتبط
فرود اضطراری هواپیمای فلای‌دبی پس از درگیری در کابین + فیلم
young journalists club

شعله‌ور شدن موتور بوئینگ ۷۳۷ در آسمان کارولینای جنوبی + فیلم

فرود اضطراری هواپیمای فلای‌دبی پس از درگیری در کابین + فیلم
young journalists club

آتش گرفتن جنگنده اف-۱۶ در یونان + فیلم

فرود اضطراری هواپیمای فلای‌دبی پس از درگیری در کابین + فیلم
young journalists club

آتش‌سوزی موتور بوئینگ ۷۳۷ پس از برخورد با پرندگان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خارگ؛ جزیره آهوان ایرانی + فیلم
۳۴۵

خارگ؛ جزیره آهوان ایرانی + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
اینترنشنال؛ عبور از فاز رسانه‌ای و ورود به فاز تسلیح و حمله مسلحانه! + فیلم
۲۹۲

اینترنشنال؛ عبور از فاز رسانه‌ای و ورود به فاز تسلیح و حمله مسلحانه! + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
در هر ۲۴ ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد + فیلم
۲۸۰

در هر ۲۴ ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
توصیه‌هایی برای مبتلایان به کهیر + فیلم
۲۵۰

توصیه‌هایی برای مبتلایان به کهیر + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
دویست و سیزدهمین شب تجمعات مردمی + فیلم
۲۴۳

دویست و سیزدهمین شب تجمعات مردمی + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha