\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0648\u062f \u0627\u0636\u0637\u0631\u0627\u0631\u06cc \u06cc\u06a9 \u0641\u0631\u0648\u0646\u062f \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0641\u0644\u0627\u06cc\u200c\u062f\u0628\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0628\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0639\u0644\u062a \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u062f\u0645\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n