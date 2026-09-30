سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، مشاوران املاکی که سند عادی تنظیم کنند، با جریمه‌های مالی و تعلیق یا ابطال پروانه کسب روبرو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ممنوعیت تنظیم قولنامه عادی نسبت به املاک دارای سند مالکیت حدنگار سبز رنگ، گفت: مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی باید از تنظیم سند عادی قرارداد نسبت به این املاک خودداری کنند چراکه مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای متخلفان مجازات‌هایی از جمله جریمه، تعلیق و ابطال پروانه کسب پیش‌بینی شده است.

سند‌های سبز مشمول الزامات قانون الزام هستند

قویدل با اشاره به ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره چهار ماده یک این قانون اظهار کرد: املاک دارای اسناد مالکیت حدنگار سبز رنگ، اسناد تک‌برگی هستند که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یعنی پس از ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده‌اند و مشمول الزامات این قانون در خصوص نحوه معاملات هستند.

مجازات مشاوران املاک در صورت تنظیم قولنامه عادی

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: مطابق ماده ۱۱ قانون الزام، چنانچه دلالان معاملات املاک، اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی، نسبت به تنظیم سند عادی قرارداد برای این املاک اقدام کنند، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی مجازات خواهند شد.

وی افزود: در مرتبه اول، متخلف علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه محکوم می‌شود.

قویدل گفت: در مرتبه دوم، متخلف به استرداد حق دلالی دریافتی، پرداخت جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال محکوم خواهد شد و در مرتبه سوم نیز علاوه بر مجازات‌های اخیرالذکر، پروانه کسب وی ابطال می‌شود.

بیش از ۱۱.۵ میلیون سند سبز در کشور صادر شده است

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تعداد اسناد حدنگار سبز رنگ صادرشده در کشور اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند حدنگار سبز رنگ در کشور صادر شده است.

قویدل تأکید کرد: نحوه معاملات املاک دارای سند سبز رنگ فقط از سه طریق امکان‌پذیر است.

روش اول؛ تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی

وی گفت: مطابق ماده ۲ قانون الزام، دفاتر اسناد رسمی به درخواست طرفین معامله نسبت به تنظیم و ثبت قرارداد‌های خصوصی اشخاص از قبیل تعهد به بیع، قولنامه رسمی و امثال آن اقدام می‌کنند.

روش دوم؛ ثبت پیش‌نویس قرارداد توسط مشاور املاک

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مطابق ماده ۳ قانون الزام مکلف هستند پس از مذاکرات مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.

قویدل افزود: طرفین معامله حداکثر پنج روز از تاریخ ثبت پیش‌نویس قرارداد مهلت دارند برای ثبت معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و در صورت عدم حضور ظرف مهلت مقرر، پیش‌نویس از سامانه حذف می‌شود.

وی تأکید کرد: پیش‌نویس قرارداد فاقد آثار حقوقی قرارداد است؛ بنابراین در مرحله درج پیش‌نویس در سامانه و تا پیش از ثبت رسمی معامله توسط سردفتر، طرفین معامله باید از مبادله هرگونه وجه و اسناد و مدارک ملک خودداری کنند.

روش سوم؛ تنظیم قرارداد یکسان و مراجعه به دفترخانه

قویدل گفت: مشاوران املاک با توجه به شرایط معامله می‌توانند در قالب قرارداد یکسان و نمونه، معامله را در سامانه ثبت کنند و سپس طرفین معامله باید ظرف حداکثر سه ماه از ثبت قرارداد یکسان، برای ادامه فرآیند و رفع محدودیت به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: بنابراین مشاوران املاک باید در خصوص املاک دارای سند مالکیت حدنگار سبز رنگ، از تنظیم قولنامه عادی خودداری کرده و معاملات این املاک را مطابق روش‌های پیش‌بینی‌شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام دهند.

برچسب ها: ثبت اسناد ، معامله
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