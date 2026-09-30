باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف راز قتل مردی حدوداً ۴۰ ساله در یک طویله در محله یافت‌آباد خبر داد و گفت: صاحب طویله که پس از وقوع جنایت متواری شده بود، در رباط‌کریم دستگیر و به قتل اعتراف کرد و در ادامه تحقیقات، همدست وی نیز شناسایی و بازداشت شد.

کشف جسد چوپان در طویله

سرهنگ اصغر خدایی در تشریح این پرونده اظهار کرد: اواسط مردادماه امسال، در پی اعلام کشف جسد مردی حدوداً ۴۰ ساله در یک طویله در محله یافت‌آباد تهران، موضوع از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اعلام شد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ برای بررسی موضوع راهی محل شدند.

وی افزود: کارآگاهان پس از حضور در محل، با جسد مرد چوپان مواجه شدند و بررسی‌های اولیه و صحنه جرم برای مشخص شدن علت و چگونگی وقوع حادثه در دستور کار قرار گرفت.

اختلاف بر سر ناپدید شدن گوسفندان

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: تحقیقات اولیه نشان داد مقتول و صاحب طویله از مدتی قبل بر سر ناپدید شدن تعدادی از گوسفندان با یکدیگر اختلاف داشته‌اند که این موضوع به عنوان یکی از سرنخ‌های مهم، مورد توجه کارآگاهان قرار گرفت.

دستگیری صاحب طویله در رباط‌کریم

سرهنگ خدایی گفت: کارآگاهان اداره دهم با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند صاحب طویله را که پس از وقوع جنایت از محل متواری شده بود، شناسایی و در رباط‌کریم دستگیر کنند.

وی ادامه داد: متهم پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی، در جریان تحقیقات به ارتکاب قتل اعتراف کرد، اما بررسی‌های تکمیلی نشان داد وی هنگام وقوع جنایت تنها نبوده و فرد دیگری نیز در این حادثه با او همکاری داشته است.

شناسایی و دستگیری همدست متهم

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات تخصصی، نقش همدست متهم در وقوع جنایت مشخص و هویت وی شناسایی شد. این فرد نیز توسط کارآگاهان دستگیر و به اتهام معاونت در قتل در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

خدایی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، همدست متهم در جریان وقوع جنایت، مقتول را مهار کرده و پس از آن متهم اصلی اقدام به ضرب‌وجرح وی کرده است که در نهایت این اقدامات به مرگ چوپان منجر شده است.

ادامه تحقیقات برای روشن شدن ابعاد پرونده

وی در پایان گفت: در حال حاضر دو متهم در این پرونده بازداشت هستند که یکی به اتهام قتل عمد و دیگری به اتهام معاونت در قتل تحت تحقیقات قرار دارند و بررسی‌های کارآگاهان برای روشن شدن تمامی ابعاد این پرونده همچنان ادامه دارد.