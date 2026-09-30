باشگاه خبرنگاران جوان- آخرین مرحله اردوی آمادهسازی تیمهای ملی پارادوومیدانی ایران برای حضور در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا، از امروز چهارشنبه هشتم مهرماه در تهران آغاز شد.
در این اردو ۴۴ ملیپوش شامل ۲۵ ورزشکار مرد و ۱۹ ورزشکار زن حضور دارند و ورزشکاران پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف آمادهسازی، آخرین برنامههای تمرینی خود را زیر نظر کادر فنی دنبال میکنند. دو دونده همراه نیز در این مرحله از اردو تیم ملی را همراهی خواهند کرد.
هدف از برگزاری این اردو، تکمیل روند آمادهسازی، ارتقای آمادگی فنی و جسمانی ورزشکاران، اجرای برنامههای تخصصی و ارزیابی نهایی ملیپوشان پیش از اعزام به بازیهای پاراآسیایی ناگویا عنوان شده است.
تمرینات ملیپوشان در این مرحله در مجموعه ورزشی شهید شیرودی و مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار میشود و کادر فنی با تمرکز بر جزئیات فنی، شرایط جسمانی و آمادگی اختصاصی ورزشکاران، آخرین مرحله آمادهسازی تیم را دنبال خواهد کرد.
ملیپوشان بانوان:
الهام صالحی، حنان کعبعمیر، پرستو حبیبی، فائزه دیبایی، کوثر قرایی، بتول جهانگیری، وجیهه هوشمند، لیلا کبکزن، فرزانه سهرابی، هاشمیه متقیان، هاجر صفرزاده، فاطمهزهرا امیریوسفی، زهرا سادات پوراسماعیل، معصومه تورانی، فاطمه امیرزادگان، زینب مرادی، شهلا حدیدی، آتنا محمدیها، الناز دارابیان و مبینا خیاط (دونده همراه).
ملیپوشان آقایان:
مهدی اولاد، علیرضا مختاری، امیرحسین علیپور، حسن باجولوند، حمید اسلامی، ظفر ذاکر، امانالله پاپی، صادق بیتسیاح، عرفان بندری، سعید افروز، یاسین خسروی، حامد امیری، مهران نکوییمجد، علی الفتنیا، هاشم رستگاری، سامان پاکباز، هرمز صیدی، رضا حاتمی، مهرداد مرادی، علیرضا زارع، محمدابراهیم پورطلایی، محمدطاها بیگرضایی، محمد بخشی، محمدصابر فتحآباد، وحید علینجیمی و حسن صالحی امین (دونده همراه).
زهرا کرمزاده، زینب کعبعمیر، فاطمه برمشوری، فاطمه تشنهدل، لیلا صفری، علیرضا مهرصفوتی، سیدمحسن شاهرخی، بهمن رضایی، مصطفی بهرامی، سیدمهدی شاهرخی، مهدی موسوی و محمدعلی رفاهیت نیز بهعنوان مربی، ملیپوشان پارادوومیدانی را در این اردو هدایت و همراهی میکنند.
این اردو آخرین مرحله آمادهسازی تیمهای ملی پارادوومیدانی پیش از اعزام به پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا محسوب میشود و ملیپوشان در روزهای پایانی، تمرینات تخصصی و برنامههای آمادهسازی خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری خواهند کرد