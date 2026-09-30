باشگاه خبرنگاران جوان- نازنین شهرکی، ملیپوش تیم گلف ایران، پس از پایان راند نخست رقابتهای گلف بازیهای آسیایی ناگویا درباره نخستین تجربه حضورش در این رویداد اظهار داشت: امروز تجربه خیلی خوبی بود. ما دو روز تمرینی داشتیم که متأسفانه هوا بسیار نامناسب و بارانی بود، اما امروز شرایط آبوهوایی بهتر شد و از صبح هوا آفتابی بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دو روز تمرین در هوای بارانی برگزار شد، کمی در تخمین متراژها و انتخاب کلاب دچار مشکل شدم. با این حال، از این تجربه و مسیری که برای دختران ایران باز شده است، بسیار خوشحالم.
شهرکی درباره عملکرد خود در نخستین روز مسابقات گفت: خیلی متمرکز بودم و سعی کردم روی ضرباتم دقت داشته باشم و خطاهایم را کاهش دهم. به هر حال، روز نخست بود و چالشهای خاص خودش را داشت و تلاش کردم امتیازات زیادی را از دست ندهم.
ملیپوش گلف ایران در ارزیابی سطح برگزاری مسابقات عنوان کرد: سطح برگزاری مسابقات عالی بود. از روز تمرین تا روز مسابقات و تا همین حالا که راند نخست به پایان رسیده، همهچیز عالی بوده است.
وی در پایان گفت: شخصاً مفتخرم که نخستین نماینده دختر ایران باشم و بتوانم عملکرد خوبی داشته باشم، این مسیر را برای دختران آینده باز کنم و امیدوارم در دورههای بعدی، بهصورت تیمی در این مسابقات حضور داشته باشیم