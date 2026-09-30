باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حمد بن عیسی آل‌خلیفه، پادشاه بحرین روز گذشته «زاک استینینگ»، فرمانده نیروی زمینی ارتش انگلیس را که به منامه سفر کرده است، به حضور پذیرفت.

پادشاه بحرین ضمن خوشامدگویی به فرمانده نیروی زمینی ارتش انگلیس، بر روابط تاریخی، شراکت مستحکم و همکاری نزدیک میان بحرین و انگلیس تاکید کرده و گفت این روابط طی سال‌های طولانی بر پایه ائتلاف، همکاری و هماهنگی مشترک شکل گرفته است. وی همچنین بر ادامه تلاش‌ها برای توسعه این روابط در همه زمینه‌ها، در راستای منافع مشترک دو کشور، تاکید کرد.

حمد بن عیسی همچنین از نقش انگلیس در عرصه بین‌المللی و مشارکت این کشور در تقویت امنیت، ثبات و صلح منطقه‌ای و جهانی تمجید کرد.در مقابل، فرمانده نیروی زمینی ارتش انگلیس از تلاش‌های پادشاه بحرین برای تحکیم شراکت دیرینه و تقویت همکاری‌های نظامی میان دو کشور قدردانی کرد.

این دیدار در شرایطی انجام شده که منطقه خلیج فارس و به‌ویژه بحرین، در ماه‌های اخیر تحت تاثیر جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران قرار داشته است. انگلیس نیز پیش‌تر بر تعهد خود به امنیت بحرین و همکاری دفاعی با این کشور تأکید کرده بود.

منبع: گلف نیوز