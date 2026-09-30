باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چگونه متوجه ایمن بودن خودرو شویم؟ + فیلم

کارشناس خودرو در خصوص خودروی ایمن توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید آروان، کارشناس صنعت خودرو با حضور در برنامه سلام تهران در مورد خودروی ایمن نکاتی بیان کرد.

 

 
مطالب مرتبط

آیا خطوط هوایی می ‌توانند به ساخت خودروهای ایمن ‌تر کمک کنند؟

چگونه متوجه ایمن بودن خودرو شویم؟ + فیلم
young journalists club

ادعای آب سوز کردن خودروها واقعیت دارد؟

چگونه متوجه ایمن بودن خودرو شویم؟ + فیلم
young journalists club

میانگین زمان خالی کردن باتری خودرویی که طولانی مدت خاموش است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم
۷۰۲

کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم
۶۳۱

ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
خودروی ایمن فقط یک نشونه داره: تولید یا مونتاژ داخل نباشه...
۰
۰
پاسخ دادن