باشگاه خبرنگاران جوان - حسین یوسفی اظهار داشت: آئین زنگ مهر رضوی در زاهدان نیز با حضور مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش و جمعی از خادمیاران و یاوران رضوی در ۲ مدرسه دخترانه ریحانه و فروغ برگزار شد و دانشآموزان این مدارس فرایند آموزشی امروز را با قرائت صلوات خاصه حضرت رضا(ع) آغاز کردند.
وی با اشاره به اهمیت آشنایی نسل نوجوان با سیره و معارف امام رضا(ع) افزود: در فرهنگ رضوی، کرامت، مهربانی، احترام به دیگران و توجه به نیازمندان جایگاه ویژهای دارد و آشنایی دانشآموزان با این آموزهها میتواند در برنامههای فرهنگی و تربیتی مدارس دنبال شود.
یوسفی تصریح کرد: توجه به فعالیتهای فرهنگی و تربیتی در کنار سایر عرصههای خدمت، از موضوعات مورد توجه کانونهای خدمت رضوی است و حضور خادمیاران در مدارس نیز با همین نگاه انجام میشود
مدیر کانونهای خدمت رضوی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: چهارشنبههای امام رضایی در مدارس استان نیز با محوریت معارف رضوی دنبال میشود و کانونهای خدمت رضوی تلاش دارند این برنامهها در طول سال تحصیلی و متناسب با فضای فرهنگی و تربیتی مدارس ادامه پیدا کند.
منبع کانون خدمت رضوی استان