باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمهدی خاموشی در بازدید از نمایشگاه «روایت تحول» با قدردانی از تلاش‌های کارکنان رسانه ملی اظهار کرد: باید از مجاهدان عرصه رسانه، ازجمله خبرنگاران، مستندسازان و همه کسانی که در سال‌های پرحادثه اخیر در میدان ماندند و ایستادگی کردند، قدردانی کرد.

وی افزود: این مجاهدت‌ها در شرایطی انجام شد که کشور با تهدید، جنگ و حوادث مختلف مواجه بود و کارکنان رسانه ملی با مقاومت و استقامت به فعالیت خود ادامه دادند.

خاموشی با اشاره به نقش مردم، مسئولان و رسانه ملی در این شرایط گفت: استقامت مردم ایران، گروه‌های مرجع، مسئولان و به‌ویژه مدیران و کارکنان رسانه ملی، زمینه‌ساز عبور از این شرایط خواهد بود و این تلاش‌ها در حافظه نسل‌های آینده نیز ماندگار خواهد شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به گزارش ارائه‌شده در نمایشگاه «روایت تحول» اظهار کرد: گزارشی که امروز مشاهده کردم، گزارشی جامع از دوره‌ای پرحادثه است. از آغاز مدیریت پیمان جبلی تاکنون، حوادث و اتفاقات متعددی رخ داده و رسانه ملی توانسته است آنها را مدیریت کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که فرستنده‌های متعدد رسانه ملی در نقاط مختلف کشور مورد اصابت قرار گرفت، اجازه داده نشد حتی برای لحظه‌ای خدمت‌رسانی متوقف شود. استودیو‌های مختلف آسیب دیدند و تعدادی از کارکنان نیز به شهادت رسیدند، اما مردم قطع ارتباط رسانه‌ای را احساس نکردند.

خاموشی این عملکرد را نشانه آمادگی و تاب‌آوری رسانه ملی دانست و گفت: شاید پیش‌ازاین برای چنین میدان‌هایی آمادگی کامل وجود نداشت، اما در جریان حوادث اخیر این آمادگی شکل گرفت و رسانه توانست در شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه دهد.

وی افزود: این تجربه نشان داد با ملتی مواجه هستیم که سابقه تمدنی چندهزار ساله و عمق فرهنگی بالایی دارد و از ظرفیت بالایی برای ایستادگی و تاب‌آوری برخوردار است.

خاموشی درباره عملکرد پنج‌ساله صداوسیما نیز گفت: ارزیابی عملکرد رسانه ملی باید با توجه به شرایطی انجام شود که این سازمان در آن فعالیت کرده است. یک زمان همه امکانات و ابزار‌های مدرن در اختیار یک رسانه قرار دارد، اما در شرایطی که دشمن کوچک‌ترین ابزار رسانه‌ای را هدف قرار می‌دهد، حفظ فعالیت و تداوم خدمت‌رسانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: با توجه به شرایطی که رسانه ملی در این سال‌ها پشت سر گذاشته، می‌توان ارزیابی مثبتی از عملکرد آن داشت.

وی در ادامه درباره راهبرد آینده رسانه ملی اظهار کرد: رسانه ملی باید جایگاه خود را در معادلات جدید رسانه‌ای جهان به‌درستی تعریف کند.

خاموشی افزود: زمانی آنتن‌های تلویزیونی و رادیویی حرف اول را در عرصه رسانه می‌زدند، اما امروز میدان رسانه بسیار گسترده‌تر شده است. فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ها، تلویزیون و رادیو همگی در کنار یکدیگر این میدان را شکل داده‌اند.

وی با اشاره به برخی اقدامات رسانه ملی در مواجهه با این تغییرات گفت: خوشبختانه رسانه ملی از پیش به استقبال بخشی از این تحولات رفته است، اما سرعت تغییرات بسیار بالاست و همین موضوع ایجاب می‌کند متناسب با تحولات جدید، جایگاه و شیوه فعالیت خود را بازتعریف کند.

خاموشی در پایان تأکید کرد: حضور مؤثر در میدان جدید رسانه‌ای نیازمند توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های رسانه‌های سنتی و ابزار‌های نوین ارتباطی است تا رسانه ملی بتواند ارتباط خود با جامعه را در شرایط متحول رسانه‌ای حفظ و تقویت کند.

بنابراین گزارش، نمایشگاه «روایت تحول» با محوریت دستاورد‌های پنج‌ساله دوره تحول سازمان صداوسیما به‌طور رسمی از دوم شهریورماه در مرکز همایش‌های صداوسیما آغازبه‌کار کرده است و همچنان در این محل برپاست. در این نمایشگاه، معاونت‌های مختلف سازمان صداوسیما، فرایند تحول در حوزه‌های مأموریتی خود را از مرحله آسیب‌شناسی و طراحی راهبردی تا تعیین اولویت‌ها، تدوین برنامه عملیاتی و اجرای اقدامات تحولی را برای بازدیدکنندگان درون و برون‌سازمانی تشریح می‌کنند.

منبع: رسانه ملی