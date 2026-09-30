خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

بازدید خبرنگاران از بزرگترین بیمارستان دامپزشکی در پایتخت

بازدید خبرنگاران از بزرگترین بیمارستان دامپزشکی در پایتخت
عکاس سهراب سیدجمالی
تاریخ انتشار ۰۸ مهر ۱۴۰۵ ۱۳:۵۹
کد خبر
۹۱۳۴۴۴۹
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جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه با حضور در بزرگترین مرکز دامپزشکی کشور در تهران، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کردند. در این بازدید، مسئولان مرکز دامپزشکی تهران توضیحاتی درباره ظرفیت‌ها و دستاورد‌های این مجموعه ارائه دادند. خبرنگاران از نزدیک با فرآیند‌های تشخیصی، آزمایشگاهی و درمانی دامپزشکی آشنا شدند. این بازدید با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های این مرکز و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی انجام شد. در این بازدید، خبرنگاران از بخش‌های مختلف از جمله آزمایشگاه‌های تخصصی، بخش تشخیص بیماری‌ها و سالن‌های درمانی دیدن کردند. بخش‌های مختلف از جمله آزمایشگاه‌های تخصصی، بخش جراحی و قرنطینه مورد بازدید قرار گرفت.

بازدید خبرنگاران از بزرگترین بیمارستان دامپزشکی در پایتخت

جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه با حضور در بزرگترین مرکز دامپزشکی کشور در تهران، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کردند. در این بازدید، مسئولان مرکز دامپزشکی تهران توضیحاتی درباره ظرفیت‌ها و دستاورد‌های این مجموعه ارائه دادند. خبرنگاران از نزدیک با فرآیند‌های تشخیصی، آزمایشگاهی و درمانی دامپزشکی آشنا شدند. این بازدید با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های این مرکز و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی انجام شد. در این بازدید، خبرنگاران از بخش‌های مختلف از جمله آزمایشگاه‌های تخصصی، بخش تشخیص بیماری‌ها و سالن‌های درمانی دیدن کردند. بخش‌های مختلف از جمله آزمایشگاه‌های تخصصی، بخش جراحی و قرنطینه مورد بازدید قرار گرفت.
۰۸ / ۰۷ / ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹
/

برچسب ها: دامپزشکی ، تهران ، بیمارستان دامپزشکی
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