معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پرداخت حدود ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران گفت: با پیگیری‌ های انجام‌ شده ۱۰ درصد باقی‌ مانده مطالبات تا بیستم مهرماه در نهایت تا پایان مهرماه به طور کامل تسویه می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: پرداخت مطالبات گندمکاران بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه است و وزارت جهاد کشاورزی و همکاران این وزارتخانه موضوع را به طور مستمر پیگیری می‌کنند.

وی افزود: بر اساس پیگیری‌ های صورت‌گرفته، تاکنون حدود ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و برای ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز قول پرداخت تا بیستم مهرماه داده شده است. با توجه به احتمال خطاهای محاسباتی، تلاش می‌کنیم حداکثر تا پایان مهرماه تسویه کامل مطالبات انجام شود.

فتحی با اشاره به اهمیت پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: گندمکاران برای تداوم تولید به منابع مالی حاصل از فروش محصول خود نیاز دارند تا بتوانند نهاده‌هایی مانند بذر و کود را برای کشت آینده تأمین کنند. بر همین اساس، پیگیری تأمین منابع با جدیت در حال انجام است.

به گفته وی، ردیف منابع پیش‌بینی‌ شده برای پرداخت مطالبات گندمکاران از محل فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی در نظر گرفته شده و اقدامات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است و طی ۱۰ روز آینده پرداخت دیگری صورت خواهد گرفت.

تداوم همکاری گندمکاران با وجود تاخیر در پرداخت مطالبات

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با قدردانی از همکاری گندمکاران گفت: قانون و حرفه کشاورزی ایجاب می‌کند کشاورزی که محصول خود را تحویل داده است، در کوتاه‌ترین زمان به وجه حاصل از فروش آن دسترسی داشته باشد.

وی افزود: با وجود طولانی شدن فرآیند پرداخت، کشاورزان با درک شرایط کشور همکاری بسیار خوبی داشته‌اند و گندم تولیدی خود را تحویل داده‌اند.

فتحی درباره روند تحویل گندم اظهارداشت: برداشت گندم تقریبا به پایان رسیده و بخش اندکی از گندم که به‌صورت قطره‌ای تحویل می‌ شود، مربوط به محصولی است که هنوز در انبارهای کشاورزان نگهداری می‌شود. پیش‌بینی ما این است که بخشی از این ذخایر نیز تا پایان مهرماه به مراکز دولتی تحویل داده شود، اما حجم آن رقم قابل توجهی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: برآورد اولیه تولید و خرید گندم در محدوده ۸.۵ تا ۹ میلیون تن قرار دارد و انتظار نداریم تغییر محسوسی در این برآورد ایجاد شود. البته کند شدن روند اولیه پرداخت مطالبات، موجب شد بخشی از گندم در انبارهای کشاورزان باقی بماند.

پیش‌بینی تولید ۲ میلیون تن برنج در کشور

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت تولید و تامین برنج گفت: میزان مصرف سالانه برنج کشور حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که پیش‌بینی می شود حدود ۲ میلیون تن آن از محل تولید داخلی تامین شود.

وی افزود: امسال در بخش‌های مختلف کشاورزی، از جمله برنج، تولید مناسبی داشته‌ایم و عملکرد مزارع برنج نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود تولید ۲ میلیون تنی برنج داخلی محقق شود.

فتحی ادامه داد: مابقی نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و برای نیمه دوم سال نیز ارز مورد نیاز اختصاص یافته و ثبت سفارش‌ها انجام شده است. بنابراین تلاش می‌کنیم نیاز مصرف داخلی، به‌ویژه در استان‌هایی که مصرف برنج خارجی در آنها بیشتر است، به‌موقع تأمین شود.

وی با اشاره به مسیرهای واردات برنج گفت: واردات برنج از مسیرهای دریایی و زمینی، از جمله از پاکستان، انجام می‌شود و پیش‌بینی‌های لازم برای تحقق برنامه واردات برنج و سایر کالاهای اساسی صورت گرفته است.

فتحی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر مبادی واردات و پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای عبور از شرایط موجود، نگرانی خاصی در حوزه تأمین کالاهای اساسی از محل واردات نداریم و نیازهای کشور تأمین خواهد شد.

قدردانی از همراهی مردم در آرامش بازار

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با قدردانی از همراهی مردم گفت: از مردم عزیز و فهیم کشور بابت همکاری خوبی که از ابتدای جنگ داشته‌اند، به‌ویژه به دلیل پرهیز از خریدهای هیجانی، تشکر می‌کنیم.

وی افزود: این همراهی مردم نقش مهمی در آرامش بازار داشت و در حال حاضر نیز شاهد هستیم که بازار با مشکل خاصی روبرو نیست، اطمینان می‌دهیم که در حوزه تامین امنیت غذایی و کالاهای مورد نیاز مردم، تمام تلاش خود را برای استمرار این وضعیت به کار خواهیم گرفت.

برچسب ها: مطالبات گندمکاران ، تولید گندم
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