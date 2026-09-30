باشگاه خبرنگاران جوان - ماه و خوشه ستاره‌ای M ۴۵ چهارشنبه هشتم مهر به یکدیگر نزدیک می‏‌شوند، به‌طوری که ماه ۱۹ روزه از فاصله زاویه‌ای یک درجه و شش دقیقه‌ای خوشه ستاره‌ای عبور می‌کند.

این پدیده از اصفهان از ساعت ۲۱:۱۵ تا ۰۵:۱۶ قابل رصد است، ماه و خوشه ستاره‌ای حدود ساعت ۲۱:۱۵ به ارتفاع ۱۲ درجه‌ای بالاتر از افق شرقی شما می‌رسند، ساعت ۰۳:۱۵ نیز به بالاترین ارتفاع خود در آسمان می‌رسند و حدود ساعت ۰۵:۱۶ نیز در ارتفاع ۶۲ درجه بالاتر از افق غربی شما از دسترس خارج می‏‌شوند.

ماه با قدر منفی ۱۲.۵ و خوشه ستاره‌ای M ۴۵ با قدر ۱.۳ هر دو در صورت فلکی ثور قرار دارند. این دو جرم آسمانی به قدری از یکدیگر فاصله دارند که در میدان دید تلسکوپ قرار نمی‌گیرند، اما با چشم غیرمسلح یا دوربین دوچشمی قابل رصد هستند.

رصد سیارک ناوسیکائا ۱۹۲

سیارک ناوسیکائا ۱۹۲ طی روز‌های آینده در موقعیت مناسبی در صورت فلکی حوت قرار می‌گیرد و بیشتر طول شب بالای افق خواهد بود. این سیارک چهارشنبه، هشتم مهر حدود نیمه‌شب به وقت محلی به بالاترین نقطه خود در آسمان می‌رسد.

سیارک ناوسیکائا ۱۹۲ از اصفهان بین ساعت ۱۹:۰۵ تا ۰۴:۲۰ قابل مشاهده خواهد بود، به‌طوری که حدود ساعت ۱۹:۰۵ به ارتفاع ۲۱ درجه بالای افق شرقی شما می‌رسد، ساعت ۲۳:۴۲ به بالاترین نقطه خود در آسمان می‌رسد و ساعت ۰۴:۲۰ نیز از دسترس خارج می‏‌شود.

تقریبا در همین زمان، سیارک ناوسیکائا ۱۹۲ به نزدیک‌ترین فاصله خود به زمین می‌رسد و با قدر ۸.۴ به اوج درخشندگی می‌رسد. این جسم حتی در درخشان‌ترین حالت خود نیز یک جسم کم‌نور است که با چشم غیرمسلح قابل رصد نیست و برای مشاهده آن به دوربین دوچشمی یا تلسکوپ نیاز دارید.

منبع: ایمنا