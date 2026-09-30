مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از ثبت بیش از ۳۲ میلیون و ۱۸۵ هزار تردد بین استانی در محور‌های مواصلاتی استان طی شش ماهه سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران گفت: برابر آمار به‌دست‌آمده از ۱۱۸ سامانه ترددشمار منصوب در محور‌های مواصلاتی استان، در شش ماهه نخست امسال بیش از ۳۲ میلیون و ۱۸۵ هزار تردد انواع وسایل نقلیه از مبادی ورودی و خروجی استان به ثبت رسیده است.

او افزود: این میزان تردد در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از ۳ درصد افزایش داشته که بیانگر حجم قابل توجه تردد در محور‌های ارتباطی مازندران است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران گفت: بررسی آمار تردد بین‌استانی در شهریورماه امسال نشان می‌دهد میزان تردد در محور‌های مواصلاتی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

محمدنژاد افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده، در شهریورماه سال جاری بیش از ۶ میلیون و ۳۵ هزار تردد بین‌استانی در محور‌های ورودی و خروجی استان به ثبت رسیده است.

او با اشاره به اهمیت پایش مستمر تردد در محور‌های مواصلاتی استان، گفت: اطلاعات حاصل از سامانه‌های ترددشمار نقش مؤثری در برنامه‌ریزی، مدیریت ترافیک، ارتقای ایمنی و ارائه خدمات مناسب‌تر به کاربران جاده‌ای دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران در پایان افزود: تحلیل مستمر آمار تردد و بررسی روند عبور و مرور در محور‌های استان، مبنایی برای برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات لازم در راستای ارتقای ایمنی و روان‌سازی ترافیک خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با اشاره به ضرورت مدیریت و پایش مستمر ترافیک در محور‌های استان، گفت: اطلاعات تردد‌های جاده‌ای از طریق سامانه‌های هوشمند ثبت و مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

محمدنژاد در پایان گفت: هدف اصلی مجموعه راهداری، ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و فراهم کردن شرایط مناسب برای عبور و مرور ایمن و روان کاربران جاده‌ای در محور‌های مواصلاتی استان است.

منبع:راهداری مازندران

برچسب ها: وضعیت راه ها ، پلیس راه مازندران
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