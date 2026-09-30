باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام سیدمحسن حسینی دیباجی روز چهارشنبه در دیدار با مسئول و کارکنان بنیاد تعاون بسیج استان مرکزی بر ضرورت معرفی دقیق و تبیین ظرفیتهای گسترده بنیاد تعاون بسیج برای آحاد جامعه تأکید کرد و افزود: فلسفه وجودی بسیج و نهادهای وابسته به آن، خدمت صادقانه و خالصانه به مردم و تلاش برای حل مسائل جامعه است و این رویکرد باید در همه برنامهها و اقدامات مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در شرایط حساس اقتصادی کنونی، مدیریت جهادی، استفاده بهینه از سرمایهها و بهرهگیری از توانمندیهای داخلی از راهکارهای مؤثر برای ایجاد امید در جامعه و کمک به ثبات معیشتی مردم است و بسیج میتواند در این عرصه نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشد.
حجتالاسلام حسینی دیباجی با اشاره به ظرفیتهای بنیاد تعاون بسیج در سطح کشور اظهار کرد: این ظرفیت کمنظیر باید با رویکردی مسئلهمحور و متناسب با نیازهای جامعه به کار گرفته شود و توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار، حمایت از جوانان مستعد و متدین در حوزه کارآفرینی و فراهم کردن زمینه اشتغال و فعالیت اقتصادی آنان، از اولویتهای مهم در این زمینه است.
وی همچنین تکریم منزلت مردم و بسیجیان را از دیگر الزامات فعالیتهای بنیاد تعاون بسیج دانست و گفت: خدمترسانی مؤثر زمانی محقق میشود که برنامهها با شناخت دقیق مسائل مردم و حفظ کرامت آنان دنبال شود و ظرفیتهای موجود در مسیر حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه به شکل هدفمند و عملیاتی به کار گرفته شود.
مسئول بنیاد تعاون بسیج استان مرکزی هم با اشاره به گستره فعالیتهای بنیاد تعاون بسیج گفت: این نهاد بهعنوان بازوی عملیاتی فرماندهی، با بهرهگیری از ظرفیت گروهها، شرکتها و مؤسسات وابسته، نقش پیشران و مؤثری در پشتیبانی از سرشاخهها و کارآفرینان ایفا میکند.
محمدرضا بیکمحمدی افزود:با اتکا به ظرفیتهای استان، اولویت ما تقویت الگوهای اقتصادی مردمپایه، پشتیبانی از تعاونیهای محلی، تسهیل در راهاندازی کارگاههای تولیدی اشتغالمحور و پیگیری پروژههای زودبازده است.
منبع ایرنا