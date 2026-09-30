باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم خرمی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی دومین گردهمایی سالانه «سفیران یادگیری» که با محوریت نتایج توسعه پایدار برگزار شد اظهار کرد: «تجربه تاریخی و مواجهه عملی با بحران‌ها اثبات کرده است بنگاه‌هایی که سرمایه‌گذاری روی آموزش، عارضه‌یابی و توانمندسازی پرسنل را جدی گرفتند، در تلاطم‌ها پایدارتر و مستحکم‌تر عمل کرده‌اند؛ در مقابل، سازمان‌هایی که آموزش را مقوله‌ای لوکس یا غیرضروری می‌پنداشتند، در نخستین گردنه‌ها دچار شوک و بحران شدند.»

وی با تأکید بر مأموریت‌های سازمان مدیریت صنعتی در جهت خدمت به اقتصاد ملی افزود: «طرح جامع پرورش ۱۰۰۰ مدیر حرفه‌ای و ارشد در تراز ملی با جدیت در دست اجراست که امروز گام تازه‌ای از آن در استان اصفهان رقم خورد و تاکنون بیش از ۳۲۰ مدیر شایسته وارد این شبکه شده‌اند. همچنین به‌منظور حمایت فوری و موثر از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، کلینیک تخصصی و رایگان مشاوره سازمانی و عارضه‌یابی بحران توسط سازمان مدیریت صنعتی راه‌اندازی شده است.»

خرمی با اشاره به پویش ملی «دوباره می‌سازم وطن» خاطرنشان کرد: «این سازمان بر اساس شایستگی تخصصی و ارزیابی عینی، قابلیت تدوین مستندات مربوط به برآورد آسیب‌ها و خسارات کسب‌وکارها را داراست و در قالب این پویش، تجربیات بازسازی و نوسازی صنعتی را با تکیه بر الگوهای ملی و بین‌المللی مستند و بومی‌سازی می‌کند.»

توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی؛ از الزام اخلاقی تا شاخص ارزیابی

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با تأکید بر اینکه شاخص‌های سنتی نظیر حجم فروش، میزان تولید و صادرات دیگر به‌تنهایی نشان‌دهنده تعالی یک سازمان نیستند، تصریح کرد: «امروز شاخص‌های توسعه پایدار و ارائه گزارش‌های پایداری، ستون اصلی ارزیابی شرکت‌هاست. توسعه صنعتی نباید به بهای تخریب محیط‌زیست تمام شود؛ تجربه جهانی به روشنی نشان می‌دهد که صنعتی‌شدن لزوماً به معنی آلودگی هوا و نابودی منابع طبیعی نیست، بلکه غفلت از استانداردها و آموزش‌ها مسبب وضعیت فعلی است.»

وی از راه‌اندازی و استقرار دبیرخانه مرکز مسئولیت اجتماعی ذیل وزارت صمت در سازمان مدیریت صنعتی خبر داد و افزود: «رویداد سالانه مسئولیت اجتماعی شرکتی به‌زودی به‌منظور شناسایی و معرفی الگوهای برتر صنایع کشور برگزار خواهد شد.»

درس تاریخ: شکاف میان صنعت و مردم، عامل اصلی آسیب به بخش خصوصی

خرمی با تحلیل سرنوشت کارآفرینان در دهه‌های گذشته و مصادره‌های پس از سال ۱۳۵۷ یادآور شد: «تاریخ اقتصاد ایران گواه آن است که ضربه خوردن به بخش خصوصی صرفاً ناشی از تحولات سیاسی نبود؛ بلکه فاصله گرفتن کارآفرینان از توده‌های مردم و بدنه جامعه، باعث شد تا روشنفکران و اقشار اجتماعی در برابر آسیب دیدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بی‌تفاوت یا همسو شوند.»

وی ادامه داد: «هرگاه کارآفرین و صنعتگر از جامعه فاصله بگیرد و نسبت به کارگران و دغدغه‌های عمومی احساس مسئولیت نکند، زمینه‌های سوءتفاهم شکل می‌گیرد. درس بزرگ تاریخ این است که پایداری کسب‌وکار و سرمایه‌داری مدرن بدون رعایت پیوند اجتماعی، احترام به محیط‌زیست و جلب اعتماد مردم امکان‌پذیر نیست.»