نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که ماموریت ائتلاف بین‌المللی که با ادعای مبارزه با داعش وارد ابن کشور شده بود پس از حدود ۱۲ سال رسما پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق امروز چهارشنبه رسما پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی را که به بهانه مبارزه با گروه داعش به  این کشور لشکرکشی کرده بودند، پس از حدود ۱۲ سال از آغاز آن اعلام کرد.

این اظهارات در جریان سخنرانی الزیدی در مراسمی رسمی در بغداد و به مناسبت «روز حاکمیت» بیان شد. دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد این مراسم با حضور فرمانده نیرو‌های ائتلاف، «لیام‌ام. هولین»، و فرماندهان نیرو‌های مختلف نظامی و تشکیلات امنیتی برگزار شد.

الزیدی گفت: «پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با داعش را اعلام می‌کنیم تا ثابت کنیم همکاری میان نیرو‌های دوست و ملت‌های دوست، به پیروزی بر یکی از تاریک‌ترین صفحات افراط‌گرایی و وحشی‌گری در تاریخ منجر شد.»

وی تاکید کرد که «پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی به معنای پایان نبرد ما با تروریسم نیست، بلکه عراق وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن مسئولیت کامل امنیت و ثبات خود را بر عهده می‌گیرد.»

نخست‌وزیر عراق با اشاره به فداکاری‌ها و تلاش‌های چندین‌ساله نیرو‌های عراقی گفت که این کشور امروز ثمره «فداکاری‌های بزرگ و تلاش‌های قهرمانانه» را می‌بیند و دستگاه‌های امنیتی توانسته‌اند کنترل اوضاع امنیتی و میدانی را در سراسر کشور در دست بگیرند.

وی افزود حمایت مردم عراق از نیرو‌های مسلح، به این نیرو‌ها امکان داد «سامانه‌های فرماندهی را بازسازماندهی، منابع را بسیج، تلاش‌ها را یکپارچه و ابتکار عمل را در دست بگیرند.»

الزیدی همچنین از حمایت کشور‌های عضو ائتلاف قدردانی کرد و گفت: «از همه کشور‌های دوست که در ائتلاف بین‌المللی مشارکت داشتند و همچنین فرماندهان، افسران، مربیان و مشاورانی که در کنار نیرو‌های امنیتی ما فعالیت کردند، تشکر و قدردانی می‌کنیم.»

وی درباره مرحله پس از پایان ماموریت ائتلاف تاکید کرد که «همکاری امنیتی با دوستان در ائتلاف بین‌المللی همچنان ادامه خواهد داشت و مؤثرتر و متمرکزتر خواهد شد» و استفاده از فناوری و ابزار‌های دیجیتال برای حمایت از امنیت و ثبات نیز در این چارچوب دنبال خواهد شد.

الزیدی مرحله جدید را مبتنی بر «حاکمیت عراق، قدرت نهاد‌های آن، آمادگی نیروهایش، وحدت تصمیم‌گیری و شراکت‌های متوازن با دوستان» توصیف کرد.

وی همچنین انتقال ماموریت‌های عملیات مشترک به دفتر فرمانده کل نیرو‌های مسلح را «چارچوبی نهادی برای مدیریت این روند تحت حاکمیت و فرماندهی عالی دولت» دانست.

نخست‌وزیر عراق مرحله پس از ائتلاف را به موضوع انحصار سلاح در دست دولت مرتبط دانست و تاکید کرد: «هیچ سلاحی خارج از چارچوب قانون و هیچ قدرتی خارج از نهاد‌های دولت وجود نخواهد داشت؛ مطابق قانون اساسی، خواست مرجعیت و آنچه مردم ما می‌خواهند.»

الزیدی در پایان گفت: «این ماموریت با پیروزی به پایان رسید و مسئولیت حفاظت از این پیروزی امروز بر عهده همه ماست.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: نظامیان آمریکا ، ائتلاف بین المللی ، نخست وزیر عراق
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