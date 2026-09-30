باشگاه خبرنگاران جوان -بابک حسینی معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان گفت: نقاط مختلف خوزستان مملو از محوطهها، بناها و اماکن تاریخی است که هر یک نشانگر هویت و تمدن بزرگ این استان هستند و حفاظت از این آثار همدلی و همکاری همه دستگاههای مرتبط را میطلبد.
وی افزود: اماکن و محوطههای تاریخی، مجموعهها و کاروانسراها ظرفیت ارزشمندی برای حفاظت، نگهداری و در نهایت بهرهبرداری در راستای توسعه صنعت پایدار گردشگری هستند.
حسینی با تاکید بر ضرورت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از آثار تاریخی گفت: باید شرایطی فراهم شود که جوامع محلی نیز برای حفاظت از این آثار پای کار بیایند و در این زمینه مشارکت کنند.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با اشاره به بافتهای تاریخی خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر ۶ بافت تاریخی در استان در سطح ملی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است که بافتهای تاریخی شوشتر، رامهرمز، بهبهان، اهواز و آبادان از جمله آنها هستند.
حسینی افزود: علاوه بر این بافتها، دو بافت صنعتی شامل بافت مسجدسلیمان و نیوسایت شهر اهواز نیز از ظرفیتهای مهم تاریخی استان به شمار میروند.
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی خوزستان تأکید کرد: حفاظت از بافتهای تاریخی به تنهایی از عهده میراث فرهنگی یا یک دستگاه خاص برنمیآید و لازم است شهرداران و شهرداریها برای حفاظت از ارزشهای تاریخی و فرهنگی استان همکاری کنند.
وی گفت: این همکاری میتواند زمینه حفاظت از آثار تاریخی و در ادامه معرفی و بهرهبرداری از آنها در چرخه صنعت گردشگری را فراهم کند.
حسینی با اشاره به قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی مصوب سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: این قانون تکالیفی را برای دستگاههای اجرایی از جمله میراث فرهنگی و شهرداریها تعیین کرده که میتواند زمینه حفاظت بهتر از بافتهای تاریخی را فراهم کند.
وی افزود: یکی از موارد پیشبینیشده در این قانون، تشکیل شهرداری بافت تاریخی در محدوده بافتهای تاریخی است که میتواند در حفاظت از آثار، معابر و مجموعه بافت تاریخی مؤثر باشد.
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی خوزستان ادامه داد: تشکیل شهرداری بافت تاریخی همچنین این پیام را به جوامع محلی منتقل میکند که حفاظت و نگهداری از بافت تاریخی برای مدیریت شهری اهمیت دارد.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای احیای اماکن تاریخی
حسینی استفاده از بستههای حمایتی برای جوامع محلی را از دیگر ظرفیتهای موجود دانست و گفت: میتوان برخی اماکن تاریخی را تملک، مرمت و تجهیز کرد و سپس با بهرهبرداری مناسب و متناسب با ویژگیهای هر اثر، آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد.
بیش از نیمی از آثار تاریخی ثبت ملی خوزستان در محدودههای شهری قرار دارد
وی افزود: با این اقدام میتوان اماکن تاریخی را وارد چرخه زندگی شهری کرد و به جوامع محلی نشان داد که امکان ایجاد جریان زندگی در بافتهای تاریخی و بهرهگیری از ظرفیتهای آنها وجود دارد.
حسینی ابراز امیدواری کرد: با همدلی و همکاری دستگاههای مختلف، قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی به شکل مطلوب اجرا شود و ظرفیتهای موجود در کنار سایر جاذبههای گردشگری شهرها و استان، برای ایجاد زیرساختهای مناسب و توسعه صنعت گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.
وی با قدردانی از شهردارانی که با میراث فرهنگی تعامل و همکاری دارند ابراز امیدواری کرد: این همکاری و حمایتها روزبهروز افزایش یابد تا بتوانیم از ظرفیتهای تاریخی استان حفاظت و نگهداری کنیم.