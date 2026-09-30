باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر کشوری خاک خود را در اختیار آمریکا و اسرائیل برای حمله نظامی علیه ایران قرار دهد بداند که جمهوری اسلامی ایران در مسائل دفاعی و امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورش با احدی تعارف ندارد و هر کشوری این خطا را مرتکب شود کاملا متفاوت از قبل مجازات خواهد شد، گفت: دشمن بداند ملت ایران به کمال نترسیدن از مرگ رسیده‌اند و هزینه مقاومت را به مراتب کمتر از هزینه تسلیم می‌دانند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد: دست نیروهای مسلح ایران روی ماشه است و خود را برای هر وضعیتی در همه سطوح جنگ نظامی، تسلیح و تجهیز کرده است و هیچ محدودیتی در توان دفاعی ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: ایران حرم است و جان‌های برتر و مقدس زیادی فدای عزت این حرم شده است. ایران تسلیم شدنی نیست و برای دفاع از خود برگ‌های رو نشده و قابلیت‌های کلیدی و خیره کننده و اعلام نشده فراوانی را در اختیار دارد.

گودرزی گفت: دشمنان ایران و متحدان آنها مراقب باشند دچار خطای محاسباتی نشوند جمهوری اسلامی ایران به شدت در بحث توان دفاعی و موشکی دارای بازدارندگی است و قادر است هر نقطه‌ای را در هر وسعتی که اراده کند منهدم نماید.