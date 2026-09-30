گودرزی می‌گوید ایران تسلیم شدنی نیست و برای دفاع از خود برگ‌های رو نشده و قابلیت‌های کلیدی و خیره کننده و اعلام نشده فراوانی را در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر کشوری خاک خود را در اختیار آمریکا و اسرائیل برای حمله نظامی علیه ایران قرار دهد بداند که جمهوری اسلامی ایران در مسائل دفاعی و امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورش با احدی تعارف ندارد و هر کشوری این خطا را مرتکب شود کاملا متفاوت از قبل مجازات خواهد شد، گفت: دشمن بداند ملت ایران به کمال نترسیدن از مرگ رسیده‌اند و هزینه مقاومت را به مراتب کمتر از هزینه تسلیم می‌دانند. 

نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد: دست نیروهای مسلح ایران روی ماشه است و خود را برای هر وضعیتی در همه سطوح جنگ نظامی، تسلیح و تجهیز کرده است و هیچ محدودیتی در توان دفاعی ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: ایران حرم است و جان‌های برتر و مقدس زیادی فدای عزت این حرم شده است. ایران تسلیم شدنی نیست و برای دفاع از خود برگ‌های رو نشده و قابلیت‌های کلیدی و خیره کننده و اعلام نشده فراوانی را در اختیار دارد.

گودرزی گفت: دشمنان ایران و متحدان آنها مراقب باشند دچار خطای محاسباتی نشوند جمهوری اسلامی ایران به شدت در بحث توان دفاعی و موشکی دارای بازدارندگی است و قادر است هر نقطه‌ای را در هر وسعتی که اراده کند منهدم نماید.

 

برچسب ها: جنگ با آمریکا ، جنگ رمضان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
هر پلی یا زیر ساختی زدن ب همان اندازه باید زده بشه

دیگه تعارف نیس

کی زده و کی داده؟

چند دهه طول میکشه ک خسارت گرفت
پس تعارف و باید کنار گذاشت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
آقای گودرزی حرف بازدارندگی نمیاره ، اومدن رهبر عزیزمونو ترور کردن و رفتن ما چکار کردیم ؟ چندتا موشک زدیم ، همین .
موشک خوبه اما کافی نیست ، اگر ما نیروی هوایی قوی داشتیم جنگ نمیشد .
توی این مدت کم تا جنگ مجدد تا میتونید تجهیزات نظامی تهیه کنید ،اگر چین و روسیه نمیدن برید کره ی شمالی
فقط بجنبید قبل اینکه دیر بشه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
حالا فعلا چیزی را افشا نکنید تا به وقتش
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