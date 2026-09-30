به گفته استاندار گیلان، ۲۰ درصد پسماند تولید شده در استان مربوط به گردشگران است؛ بنابراین جمعیت شناور باید در محاسبات ملی مورد توجه قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۸ مهر ماه) در نشست تخصصی معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: گیلان در همه اقشار و ردهها شهدای بسیاری تقدیم انقلاب و نظام کرده و در جنگ ۱۲ روزه نیز نزدیک به ۱۰۰ شهید داشته است.
او با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و علمی گیلان افزود: این استان در طول تاریخ، خاستگاه علما، فرهیختگان و شخصیتهای برجسته علمی و فرهنگی بوده است. فعالیت کتابخانه ملی رشت از سال ۱۳۰۷ و نگهداری آثار خطی و کتابهای ارزشمند در این مجموعه، بخشی از پیشینه فرهنگی غنی گیلان را نشان میدهد.
استاندار گیلان «رشت» را شهری با پیشینهای چندصدساله دانست و تصریح کرد: گیلان در یک تا دو قرن گذشته، یکی از مسیرهای اصلی تجارت و ارتباط ایران با اروپا بوده و امروز نیز به پشتوانه موقعیت جغرافیایی، مرز زمینی، دسترسی به دریای کاسپین و ظرفیتهای بندری، میتواند نقش مؤثرتری در تجارت کشور ایفا کند.
حقشناس همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیتهای تولیدی استانهای شمالی گفت: گیلان، مازندران و گلستان از توان قابلتوجهی در حوزه کشاورزی، دام و طیور برخوردارند و برنامهریزی ملی باید بهگونهای انجام شود که این ظرفیتها سهم بیشتری در تأمین نیازهای کشور داشته باشند.
او آمایش سرزمینی را مبنای توسعه متوازن دانست و افزود: نمیتوان برای همه استانها یک نسخه واحد عمرانی تدوین کرد. منابع و اختیارات باید متناسب با ویژگیهای جغرافیایی، ظرفیتهای اقتصادی، نیازهای زیرساختی و جمعیت ثابت و شناور هر منطقه توزیع شود.
استاندار گیلان با اشاره به وابستگی حدود دو سوم کشاورزی استان به نزولات جوی تصریح کرد: این شرایط، اهمیت مدیریت منابع آب و توسعه زیرساختهای آبی را دوچندان میکند. در شرق و غرب گیلان، بازسازی و توسعه تأسیسات و زیرساختهای مرتبط با سدها ضروری است و با واگذاری منابع و اختیارات متناسب به استان، این طرحها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر اجرا خواهند شد.
حقشناس همچنین گردشگرپذیری را یکی از مؤلفههای مهم در محاسبه نیازهای عمرانی گیلان اعلام کرد و گفت: حدود ۲۰ درصد پسماند تولید شده در استان مربوط به گردشگران است؛ بنابراین تخصیص اعتبارات و طراحی زیرساختها نباید صرفا بر مبنای جمعیت ساکن انجام شود، بلکه جمعیت شناور نیز باید در محاسبات ملی مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به تأثیر مستقیم ترافیک رشت بر زندگی روزمره شهروندان افزود: ترافیک این شهر به یکی از مسائل جدی تبدیل شده و حل آن نیازمند تصمیمگیری فرابخشی، تأمین منابع و اجرای اقدامات اساسی و ماندگار است.
استاندار گیلان در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمن بیان کرد: سیاستگذاریهای عمرانی و اقتصادی باید با شناخت دقیق شرایط کشور انجام شود. وزارت کشور نیز به دلیل نقش محوری و هماهنگکننده خود میتواند زمینه همافزایی دستگاهها و تسریع در حل مسائل استانها را فراهم کند.
حقشناس ابراز امیدواری کرد: نتایج نشست تخصصی معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور، به تصمیماتی عملیاتی برای توسعه متوازن استانها، اجرای برنامههای مبتنی بر آمایش سرزمینی و حل چالشهایی مانند ترافیک، پسماند و کمبود زیرساختهای آبی منجر شود
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان