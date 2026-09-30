باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در آیین افتتاح طرح آبرسانی به شهر شاپور آباد الیگودرز گفت: اهتمام دولت مردمی و خدمتگزار در راستای محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی مناطق روستایی و شهری جدی است و طرح مذکور نیز با همکاری دولت و بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان اجرا شد.

نورالدین نوریزدان اعتبار هزینه شده برای این پروژه را ۴۸ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در قالب این طرح جهادی، اقداماتی نظیر حفر چاه عمیق، اجرای خط انتقال به طول ۲۵ کیلومتر، احداث و تجهیز چاهک، نیرورسانی، احداث دو باب مخزن با ظرفیت ۴۰۰ مترمکعب و راه‌اندازی چهار باب ایستگاه پمپاژ، عملیاتی شده است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح جهاد آبرسانی با مشارکت سپاه استان برای روستاهای محروم و کم برخوردار تحول قابل توجهی در دسترسی اهالی به آب آشامیدنی سالم رقم زده است.

منبع: آب و فاضلاب لرستان