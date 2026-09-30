باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مدیران باشگاه استقلال بار دیگر از فدراسیون فوتبال درخواست کردهاند موضوع تعیین تکلیف قهرمانی لیگ برتر فصل گذشته و اهدای جام به این تیم در دستور کار جلسه هیئترئیسه فدراسیون فوتبال قرار بگیرد.
رقابتهای لیگ برتر بیستوپنجم در شرایطی نیمهتمام ماند که استقلال در زمان توقف مسابقات در صدر جدول قرار داشت و به همین دلیل مدیران این باشگاه از همان مقطع، خواهان معرفی آبیپوشان به عنوان قهرمان فصل گذشته شدند. استقلالیها معتقدند با توجه به شرایط جدول و تعداد مسابقاتی که تا زمان توقف لیگ برگزار شده بود، باید تکلیف جام قهرمانی مشخص و این جام به تیم صدرنشین اهدا شود.
با وجود پیگیریهای انجامشده از سوی باشگاه استقلال، هیئترئیسه فدراسیون فوتبال در خردادماه مصوب کرده بود که ادامه مسابقات لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برگزار نشود و برای این فصل نیز قهرمانی اعلام نشود. با این حال، مدیران استقلال این تصمیم را نپذیرفتند و همچنان پیگیر تغییر آن هستند. حجتالله بهمنی، سخنگوی سازمان لیگ، نیز پیشتر اعلام کرده بود که درخواست استقلال باید در هیئترئیسه فدراسیون فوتبال بررسی و درباره آن تصمیمگیری شود.
در هفتههای اخیر نیز موضوع اهدای جام بار دیگر به یکی از پروندههای مورد بحث فوتبال ایران تبدیل شده است. علی تاجرنیا، رئیس هیئتمدیره استقلال، پیشتر تأکید کرده بود که باشگاه از مطالبه خود برای دریافت جام کوتاه نخواهد آمد و پیگیریهای لازم را از مسیرهای قانونی انجام خواهد داد.
در همین حال، قرار بود موضوع اهدای جام به استقلال در یکی از جلسات اخیر هیئترئیسه فدراسیون فوتبال بررسی شود، اما این اتفاق رخ نداد و تصمیمگیری درباره سرنوشت قهرمانی فصل گذشته به جلسه بعدی موکول شد.
اکنون مدیران استقلال بار دیگر خواهان قرار گرفتن این موضوع در دستور کار هیئترئیسه شدهاند تا پس از ماهها بلاتکلیفی، درباره قهرمان لیگ بیستوپنجم و سرنوشت جام فصل گذشته تصمیم نهایی گرفته شود.
استقلالیها تأکید دارند که این درخواست صرفاً برای دریافت یک جام نیست و تعیین تکلیف رسمی جایگاه این تیم در فصل گذشته را دنبال میکند؛ بهخصوص اینکه آبیپوشان در زمان توقف مسابقات در صدر جدول قرار داشتند. از سوی دیگر، تصمیم نهایی درباره تغییر مصوبه قبلی و اعلام قهرمان، در اختیار هیئترئیسه فدراسیون فوتبال است و تاکنون مصوبه جدیدی که استقلال را به عنوان قهرمان رسمی معرفی کند، اعلام نشده است.
به این ترتیب، پرونده جام لیگ بیستوپنجم همچنان باز است و باید دید هیئترئیسه فدراسیون فوتبال در نشست آینده چه تصمیمی درباره درخواست استقلال خواهد گرفت.