باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابعی به وب‌سایت صهیونیستی «وای‌نت» اعلام کردند که «ایال زمیر»، رئیس ستاد ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، تصمیم گرفته است سفر خود به آمریکا را که قرار بود حدود یک‌ونیم هفته دیگر انجام شود، به دلیل وضعیت امنیتی در این رژیم لغو کند.

این وب‌سایت توضیح داد که زمیر قرار بود در آمریکا با فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) و رئیس ستاد مشترک نیرو‌های مسلح این کشور دیدار و درباره همکاری میان دو ارتش در موضوع ایران و دیگر تهدید‌ها گفت‌و‌گو کند.

با این حال، زمیر به میزبانان خود اعلام کرده است که «با توجه به وضعیت امنیتی» و افزایش سطح آماده‌باش ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در تمامی جبهه‌ها، درست نمی‌داند اراضی اشغالی را ترک کند و تحولات را از راه دور مدیریت کند.

به گفته یک مقام ارشد ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، «نمی‌توان ارتش را در وضعیت آماده‌باش قرار داد و همزمان به خارج سفر کرد.» رئیس ستاد ارتش رژیم تروریستی اسرائیل این تصمیم را پیش از اعلام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم درباره «حمله قریب‌الوقوع پیش از انتخابات» اتخاذ کرده بود.

منبع: النشره