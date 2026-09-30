 تیم ملی پدل مردان ایران برابر هنگ‌کنگ به پیروزی رسید تا جواز حضور در جمع ۸ تیم برتر بازی‌های آسیایی ناگویا را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم پدل مردان ایران متشکل از حامی گلستان و آریا روغنی در ادامه مسابقات پدل بازی‌های آسیایی ناگویا برابر هنگ‌کنگ به پیروزی رسید.

نمایندگان ایران در این دیدار هنگ‌کنگ را در ۲ ست متوالی و با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر صفر شکست دادند. این مسابقه در مرکز ورزشی هیگاشی شهر ناگویا برگزار شد.

با این شرایط دو تیم پدل مردان ایران متشکل از حامی گلستان و آریا روغنی، امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی به همراه تیم بانوان ایران با حضور ندا تقی‌پور و صبا نجفی به جمع ۸ تیم برتر بازی‌های آسیایی ناگویا راه یافتند.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، پدل ، هنگ کنگ
خبرهای مرتبط
رحمانی با نایب قهرمانی تور جهانی تنیس به ناگویا رفت
صعود نجفی و محمدتقی پور به یک‌چهارم مسابقات پدل
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
پدل ایران امارات را شکست داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اشتباهات دفاعی؛ سپر دفاعی قلعه نویی بعد از ۲ شکست
قربانی‌های جدید قلعه نویی!/ بی تاکتیک‌ترین تیم تاریخ فوتبال ایران
امین میرزازاده در سنگین وزن فینالیست شد
علیپور به یک‌هشتم نهایی سنگ‌نوردی ناگویا رسید
عزیزی: حضور دو نماینده گلف ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اتفاقی مهم برای این رشته است
پیروزی قاطع پدلیست‌های ایرانی و حضور در جمع ۸ تیم برتر
دست تراپ ایران به مدال نرسید/ تاریخ سازی کامل نشد
صعود نجفی و محمدتقی پور به یک‌چهارم مسابقات پدل
وفایی در جدول اصلی اوپن شنژن شکست خورد
کرم‌پور: کیفیت رقابت‌های گلف ناگویا فوق‌العاده است+فیلم
آخرین اخبار
با شاهکار قلعه نویی؛ نزول ایران در رنکینگ فیفا ثبت شد
پیروزی قاطع پدلیست‌های ایرانی و حضور در جمع ۸ تیم برتر
آغاز اردوی نهایی پارادوومیدانی‌کاران ایران برای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا
۱۹ تیم در مسیر انتخابی تیم‌های ملی اسکیت رولبال زیر ۱۷ سال
شهرکی: می‌خواهم مسیر حضور دختران ایران در گلف آسیا را باز کنم
کرم‌پور: کیفیت رقابت‌های گلف ناگویا فوق‌العاده است+فیلم
وفایی در جدول اصلی اوپن شنژن شکست خورد
دست تراپ ایران به مدال نرسید/ تاریخ سازی کامل نشد
امین میرزازاده در سنگین وزن فینالیست شد
عزیزی: حضور دو نماینده گلف ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اتفاقی مهم برای این رشته است
صعود نجفی و محمدتقی پور به یک‌چهارم مسابقات پدل
قربانی‌های جدید قلعه نویی!/ بی تاکتیک‌ترین تیم تاریخ فوتبال ایران
علیپور به یک‌هشتم نهایی سنگ‌نوردی ناگویا رسید
اشتباهات دفاعی؛ سپر دفاعی قلعه نویی بعد از ۲ شکست
قلعه‌نویی: روی ۲ اشتباه گل خوردیم/ از برخی بازیکنان در اردو‌های بعدی استفاده نخواهیم کرد
احسان حاج صفی رکورد زد
پرسپولیس بزرگترین قرارداد تبلیغاتی فوتبال ایران را بست + عکس
ایران ۰ - ۲ روسیه/ دومین باخت متوالی شاگردان قلعه‌نویی + فیلم
جدول مدالی بازی‌های آسیایی ناگویا در روز دهم/ ایران در رده هفتم
آخرین وضعیت قهرمانی استقلال + فیلم
‌می‌توانیم ژاپن را شکست دهیم و به فینال برسیم
تیم دونفره میکس تنیس ایران مقابل چین‌تایپه باخت
تاج فوق‌سنگین وزنه‌برداری دوباره به ایران رسید؛ علی داودی طلایی شد + فیلم
علی امیریان به مدال نقره دوی ۸۰۰ متر رسید