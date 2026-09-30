باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ناسا و جان مالهالند، مدیر برنامه پروازهای تجاری با سرنشین بوئینگ، در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که نخستین پرواز سرنشیندار فضاپیمای استارلاینر به سال ۲۰۲۸ موکول شده است.
به گفته مسئولان این آژانس، ناسا قصد دارد در دسامبر ۲۰۲۶ یک مأموریت بدون سرنشین با نام «استارلاینر-۱» را به ایستگاه فضایی بینالمللی اعزام کند تا نتایج تلاشهای اخیر برای رفع مشکلات فنی را راستیآزمایی کند.
او اظهار داشت: «بر این اساس، ما دادهها را جمعآوری خواهیم کرد، به اجرای تغییرات باقیمانده که در گزارش تیم بررسی توصیه شده است ادامه میدهیم و مأموریت سرنشیندار "استارلاینر-۲" را برای سال ۲۰۲۸ برنامهریزی خواهیم کرد.»
مالهالند نیز خاطرنشان کرد که با در نظر گرفتن حاشیههای زمانی لازم در برنامه، انتظار میرود این فضاپیما تا اواسط سال ۲۰۲۸ برای مأموریت «استارلاینر-۲» آماده شود.
وی افزود که «وودی هوبورگ» به عنوان فرمانده نخستین گروه عملیاتی سرنشیندار انتخاب شده است و به محض تکمیل کار روی سیستمهای فضاپیما، مقدمات فوری برای پرتاب سرنشیندار آغاز خواهد شد.
به گفته دانا وایگل، مدیر برنامه ایستگاه فضایی بینالمللی ناسا، این آژانس ۳۵۹ میلیون دلار بودجه اضافی برای ارتقای پیشرانها و سیستمهای داخلی استارلاینر و همچنین دریافت گواهینامه عملیاتی برای موشک جدید «ولکان سنتور» اختصاص خواهد داد.
ناسا پیشتر برنامهریزی کرده بود که از فضاپیمای استارلاینر برای حداکثر شش مأموریت فضایی استفاده کند. این فضاپیما در جریان یک پرواز آزمایشی در تابستان ۲۰۲۴، فضانوردان «بری ویلمور» و «سونیتا ویلیامز» را به ایستگاه فضایی بینالمللی منتقل کرد، اما با مشکلات فنی—از جمله نقص در پیشرانهای کنترل وضعیت—مواجه شد که جان سرنشینان را به خطر میانداخت.
در نتیجه، ناسا تصمیم گرفت فضانوردان را با استفاده از فضاپیمای «کرو دراگون» (Crew Dragon) شرکت اسپیساکس به زمین بازگرداند. استارلاینر در سپتامبر ۲۰۲۴ بدون سرنشین به زمین بازگشت و از آن زمان تاکنون پروازی نداشته است.
منبع: نووستی