باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی - سعید عباسی، مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان در گفتوگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان ، از طراحی، مهندسی معکوس و تولید داخلی واحد کنترل الکترونیکی خودرو (ECU) خبر داد و گفت: این محصول که بهعنوان «مغز متفکر خودرو» شناخته میشود، پس از اعمال تحریمها و محدود شدن دسترسی کشور به نمونههای خارجی، در داخل کشور بومیسازی شده و اکنون با قیمتی حدود نصف نمونه آلمانی تولید میشود.
عباسی با اشاره به اهمیت ECU در عملکرد خودرو اظهار کرد: ECU اطلاعات دریافتی از سنسورهای مختلف خودرو را دریافت و پردازش میکند، دادهها را مورد تحلیل قرار میدهد و در نهایت متناسب با شرایط خودرو، فرمان لازم را به عملگرها ارسال میکند؛ به این ترتیب بخش مهمی از فرآیند کنترل و حرکت خودرو بر عهده این سامانه است.
وی افزود: محدودیتهای ناشی از تحریم و توقف عرضه ECU توسط شرکتهایی مانند بوش به بازار ایران، ضرورت حرکت به سمت طراحی و تولید داخلی این قطعه راهبردی را دوچندان کرد. بر همین اساس، مجموعه ما با تکیه بر توان مهندسی داخلی، فرآیند مهندسی معکوس و بومیسازی این محصول را انجام داد و اکنون تولید آن در داخل کشور انجام میشود.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان در ادامه به محصول دوم این مجموعه اشاره کرد و گفت: «همراه خودرو» یک اپلیکیشن چندبخشی است که مجموعهای از خدمات هوشمند خودرویی را در اختیار مالکان خودرو قرار میدهد.
به گفته وی، یکی از بخشهای این سامانه به دیاگ خودرو اختصاص دارد و مالک خودرو میتواند با استفاده از آن، خطاهای ثبتشده در خودرو را مشاهده کرده و راهنماییهای لازم درباره نحوه رفع مشکل دریافت کند.
عباسی ادامه داد: بخش دیگری از «همراه خودرو» برای خودروهای مجهز به سیستمهای مالتیپلکس طراحی شده است و امکاناتی از جمله کنترل و مدیریت عملکرد شیشههای برقی را فراهم میکند؛ بهگونهای که امکان تعریف عملکردهای خودکار برای شیشههای خودرو وجود دارد.
وی افزود: برای خودروهای مجهز به دریچه گاز برقی نیز در این سامانه قابلیتهایی همچون **کروز کنترل و محدودکننده سرعت (Limiter) ** پیشبینی شده است تا بخشی از امکانات کنترلی خودرو از طریق این بستر در اختیار راننده قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان با اشاره به بخش امدادرسان این سامانه نیز گفت: در صورت بروز مشکل برای خودرو، کاربر میتواند از طریق سامانه امدادرسان، به تعمیرگاههای اطراف متصل و برای رفع مشکل به مراکز خدماتی مربوطه ارجاع شود.
عباسی در تشریح سومین محصول این مجموعه نیز از توسعه سامانهای برای **ارتباط میان والدین و رانندگان سرویس مدارس** خبر داد و گفت: این سامانه با هدف افزایش امکان نظارت والدین بر فرآیند جابهجایی دانشآموزان طراحی شده است.
وی توضیح داد: والدین از طریق این سامانه میتوانند زمان حضور فرزند خود در محل سوار شدن به سرویس، زمان رسیدن به مدرسه، زمان سوار شدن مجدد برای بازگشت و همچنین زمان رسیدن به منزل را روی تلفن همراه خود مشاهده و پایش کنند.
عباسی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این مجموعه، توسعه راهکارهای بومی در حوزه فناوری خودرو و خدمات هوشمند وابسته به آن است؛ راهکارهایی که علاوه بر کاهش وابستگی به محصولات خارجی، بتوانند بخشی از نیازهای صنعت خودرو و کاربران نهایی را با اتکا به دانش و توان مهندسی داخل کشور پاسخ دهند.