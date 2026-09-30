سرمربی تیم فوتبال استقلال خواهان جذب یک بازیکن جوان برای نیم فصل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال در برنامه خود برای تقویت این تیم، نام یوسف مزرعه وینگر جوان فولاد خوزستان را در فهرست بازیکنان موردنظر خود قرار داده و مدیران باشگاه نیز پیگیری‌هایی را برای جذب این بازیکن انجام داده‌اند.

مزرعه که در فصل گذشته یکی از بازیکنان جوان فولاد خوزستان بود، با وجود دریافت پیشنهاد‌هایی از چند تیم بالای جدول، در نهایت در جمع فولادی‌ها ماند. این بازیکن پیش از آغاز فصل نیز اعلام کرده بود که اولویت اصلی‌اش حضور در تیمی است که فرصت بیشتری برای بازی کردن داشته باشد.

با این حال، نام این بازیکن همچنان در فهرست گزینه‌های استقلال قرار دارد و بختیاری‌زاده که توجه ویژه‌ای به جوان‌گرایی دارد، خواهان اضافه شدن مزرعه به جمع آبی‌پوشان است. گزارش‌های منتشرشده نیز از قرار گرفتن نام این بازیکن در فهرست خرید سرمربی استقلال و مذاکره آبی‌پوشان برای جذب او حکایت دارد.

در این بین، باشگاه فولاد خوزستان تمایلی به از دست دادن بازیکن جوان خود ندارد و برای صدور رضایتنامه مزرعه مبلغ قابل توجهی را مطالبه کرده است. همین موضوع باعث شده انتقال این بازیکن در مقطع فعلی با مانع مالی روبه‌رو شود و استقلال برای نهایی کردن این جابه‌جایی نیازمند رسیدن به توافق با باشگاه خوزستانی باشد.

مدیران استقلال با توجه به شرایط موجود، فعلاً جذب مزرعه را از گزینه‌های قابل بررسی خود خارج نکرده‌اند و در صورتی که شرایط مالی و موضوع رضایتنامه این بازیکن فراهم شود، آبی‌پوشان در پنجره نقل‌وانتقالات نیم‌فصل برای جذب او اقدام خواهند کرد.

مزرعه نیز پیش از این تأکید کرده بود که با وجود پیشنهاد‌های مختلف، در فولاد احساس راحتی می‌کند و قصد دارد با ادامه حضور در این تیم فرصت بیشتری برای بازی و اثبات توانایی‌هایش به دست آورد.

به این ترتیب، باید دید در ادامه فصل شرایط مذاکره استقلال و فولاد چگونه پیش خواهد رفت و آیا مدیران آبی‌پوش موفق می‌شوند رضایت باشگاه خوزستانی را برای جدایی این وینگر جوان جلب کنند یا نه.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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