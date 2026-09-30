باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - سردار حسین حسن پور، فرمانده نیروی انتظامی گیلان امروز به مناسبت هفته نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته انتظامی یک فرصتی است، که اقدامات پلیس که برای خدمت رسانی به مردم عزیز درطول سال انجام داده اند، در این هفته تبیین و بازگو شود.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان با بیان اینکه شعار هفته پلیس امسال، مجاهد ملت مبعوث و ایران سرافراز نام گذاری شده است، گفت : اگر در تامین امنیت توفیقی کسب کرده ایم با همکاری رسانه ها و خبرنگاران و هم دلی مردم این استان است.

سردار حسن پور به ویژه برنامه های هفته نیروی انتظامی اشاره و تصریح کرد: در این هفته برنامه های متعددی در سطح استان به مناسبت هفته دولت در گیلان برگزار می شود.

وی تصریح کرد : برگزاری همایش بزرگ حافظان امنیت ، شرکت در نماز جمعه ، اجرای برنامه های فرهنگی ، اجتماعی و تجلیل از خانواده شهدا، همایش اصناف و امنیت ، افتتاح ۷۰۰ملک سازمانی کارکنان نیروی انتظامی ، برپایی محفل با قرآن کریم، گلباران مزار شهدا و ... از اهم برنامه های این هفته در گیلان تدوین شده است.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان خاطر نشان کرد : بیش از ۲۰۷شب از اجتماع شبانه و هم دلی ملت ایران می گذرد، این اقدامات نتیجه این است که ایران ما اینگونه سر افراز بماند.

وی به ورود مسافر و حفظ امنیت گردشگران توسط نیروی مجاهد انتظامی اشاره و تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳۵میلیون مسافر و بیش از ۱۰ میلیون خودرو وارد گیلان شد.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان به کاهش سرقت ها و افزایش کشف سرقت در این استان اشاره خاطر نشان کرد: ۹۰ درصد سرقت ها در استان کشف و همچنین طی ۶ماه گذشته بیش از ۳ تن مواد مخدر ثبت و کشف شده است .

وی به شرایط جنگی کشور اشاره و اذعان داشت : در شرایط جنگی این مرحله دشمن ، تمام تحلیل ها حاکی از این است به شیوه ترکیبی، شناختی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی دشمن به ما حمله ور شده است .

سردار حسن پور گفت : ۱۳۴همت ارزش کالاهای کشف شده در استان است، با قاچاق و کالاهای احتکاری برخورد جدی می شود.

وی به جرائم یارانه ای اشاره و خاطر نشان کرد : سارقین از این بستر در حال استفاده کردن است ،ااطلاع رسانی بسیار مهم است ، نگاه ما فقط آمار نیست بلکه با افزایش آگاهی از باند های کلاهبردی این بخش جلوگیری می شود.

وی با بیان اینکه روزانه حدود ۵هزارنفر با پلیس ۱۱۰گیلان تماس می گیرند، گفت:۲۵درصد تماس های مردمی تشکر از فعالیت های پلیس است.

سردار حسن پور به جانفشانی های شهدا اشاره اظهار کرد: تامین امنیت و حفظ ارزش های اسلامی از اهداف شهدا بود ، شهدا رفتند تا ارزشهای اسلامی بماند و امنیت در کشور حفظ شود.