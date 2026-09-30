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پزشکان جهادی پای کار خدمت‌رسانی رایگان به مردم + فیلم

پزشکان جهادی با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان و خدمت‌رسانی به مردم، پای کار آمده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان در این طرح، پزشکان جهادی با حضور در مناطق مختلف، خدمات پزشکی و درمانی را به‌صورت رایگان به مردم ارائه می‌کنند.

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