\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d\u060c \u067e\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u060c \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0648 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647\u200c\u0635\u0648\u0631\u062a \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\n\n