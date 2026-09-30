باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به تخلفات و تصادفات موتورسیکلت‌سواران در پایتخت از ثبت بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار فقره اعمال قانون تخلفات موتورسیکلت‌سواران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون خبر داد و گفت: برخی از موتورسیکلت‌سواران قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند و از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند و تخلفاتی که انجام می‌دهند متأسفانه در تصادفات جان آنها را به خطر می‌اندازد.

سرهنگ کشیر در خصوص رفتار‌های ناهنجار موتورسیکلت‌سواران گفت: موتورسیکلت دارای مانور حرکتی بالا و بدون حفاظ و پوشش در اطراف آن می‌باشد و لذا همراهی این ویژگی با رفتار‌های پر خطر از سوی موتور سیکلت سواران باعث وقوع حوادث ناگوار می‌شود.

از سوی دیگر یکی از تخلفات شایع موتور سواران که تبدیل به یک عادت ناهنجار در جامعه شده پوشش پلاکی است که توسط برخی موتور سواران انجام می‌شود.

سرهنگ کشیر در ادامه تاکید کرد: موتورسیکلت‌سوارانی که اقدام به پوشش پلاک و دستکاری اعداد و ارقام پلاک می‌کنند، نه تنها تخلف انجام داده‌اند بلکه جرم انجام داده‌اند و مجرم نیز شناخته می‌شوند.

سرهنگ کشیر در ادامه اعلام کرد:پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای طرح پویش کلاه ایمنی، کلاه زندگی طی اقدامی فرهنگی تا کنون ۸۰ هزار کلاه ایمنی به موتورسیکلت‌سواران هدیه داده و بدین وسیله فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی را در میان موتورسواران رواج داده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح آمار تصادفات موتورسیکلت در پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون گفت: در تصادفات موتورسیکلت ۱۴۸ نفر متوفی و ۷۳۵۸ فقره تصادف جرحی و ۱۱۲۲۰ فقره تصادف خسارتی داشته‌ایم.

وی رکوردار علل تصادفات فوتی را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در رتبه اول، تغییر مسیر ناگهانی در رتبه دوم و عدم توجه به جلو در رتبه سوم اعلام کرد و افزود: همچنین رکوردار ساعات وقوع تصادفات فوتی موتورسیکلت‌سواران در بازه زمانی ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ با ۳۲ نفر، در بازه زمانی ۰۰:۰۰ تا ۰۴:۰۰ با ۲۸ نفر و در بازه زمانی ۲۰:۰۰ تا ۲۴:۰۰ با ۲۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

سرهنگ کشیر در خصوص رکوردار گروه سنی متوفیان گفت: گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال با فراوانی ۲۰ درصد، ۱۸ تا ۲۵ سال با فراوانی ۱۸ درصد و ۲۵ تا ۳۵ سال با فراوانی ۱۸ درصد در صدر قرار دارند.

وی در ادامه رکوردار محل وقوع تصادفات موتورسیکلت را بزرگراه‌ها با فراوانی ۵۰ درصد، خیابان‌های اصلی با فراوانی ۳۸ درصد و تونل‌ها با فراوانی ۴ درصد اعلام کرد و گفت: این آمار دقیقاً بر اساس برگه کام کروکی و تمام مشخصات فردی موتورسیکلت‌سواران و تمام جزئیات تصادف بررسی می‌شود.