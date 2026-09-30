رئیس کل دادگستری استان البرز آخرین وضعیت پرونده جادوگر فوتبال را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین فاضلی هریکندی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به «جادوگر فوتبال» گفت: در پی دستگیری و محاکمه شخصی که در محافل ورزشی به نام «جادوگر فوتبال» معروف بوده است؛ وی به اتهام «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع از طریق ادعای واهی و کذب» به تحمل ۵ سال حبس و ضبط اموال نامشروع حاصل از جرم محکوم شد.

وی با اشاره به اموال کشف شده از متهم اضافه کرد: حدود ۶۶۰۰ دلار، بیش از ۲ هزار یورو، ۸۰ سکه تمام بهار آزادی، ۳ شمش طلا و مقادیری طلا و ۲ دستگاه خودرو تویوتا لندکروز و مرسدس بنز از متهم کشف شده که همگی حاصل اعمال مجرمانه نامبرده بود و همه این اموال مصادره و تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان شده و پس از طی تشریفات مزایده، به فروش خواهد رفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه متهم هم اکنون در حال تحمل پنج سال محکومیت حبس صادره است متذکر شد: کلیه آلات و ادوات مختلف مربوط به سحر و جادو که از متهم کشف شده بود هم معدوم شد.

منبع تسنیم 

برچسب ها: پرونده قضایی ، دادگستری
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