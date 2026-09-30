هافبک مصدوم تیم فوتبال استقلال مشکلی برای همراهی تیمش در ادامه مسابقات لیگ برتر ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه -مهران احمدی هافبک تیم فوتبال استقلال که به دلیل مصدومیت مدتی از تمرینات و مسابقات این تیم دور بود، با پشت سر گذاشتن مراحل درمان و آمادهسازی به شرایط کامل بازی رسیده است.
احمدی در روزهای اخیر بدون مشکل در تمرینات استقلال حضور داشته و شرایط جسمانی او به گونهای است که کادر فنی میتواند در صورت صلاحدید از این بازیکن در دیدارهای پیش رو استفاده کند.
این هافبک استقلال که پیش از مصدومیت یکی از گزینههای مورد اعتماد سهراب بختیاریزاده در خط میانی بود، حالا با رفع کامل آسیبدیدگی مشکلی برای همراهی آبیپوشان ندارد و در صورت قرار گرفتن در فهرست تیم، میتواند در مسابقات آینده به میدان برود.
بازگشت احمدی میتواند دست کادر فنی استقلال را برای انتخاب نفرات خط میانی بازتر کند و رقابت برای حضور در ترکیب اصلی را افزایش دهد. با توجه به برنامه فشرده آبیپوشان در هفتههای پیش رو، آماده شدن این بازیکن میتواند گزینههای بیشتری در اختیار بختیاریزاده قرار دهد.
بر این اساس، مهران احمدی در حال حاضر از نظر پزشکی و بدنی شرایط لازم برای حضور در مسابقات را به دست آورده و تصمیم نهایی درباره میزان استفاده از او در دیدارهای آینده بر عهده کادر فنی استقلال خواهد بود.