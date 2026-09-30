فدراسیون فوتبال ایران برای برگزاری سومین دیدار تدارکاتی تیم ملی در فیفادی مهرماه، با فدراسیون ترکیه مکاتبه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران قرار است سومین بازی تدارکاتی خود را در کشور ترکیه برگزار کند.
فدراسیون فوتبال ایران از مدتی پیش در تلاش بود بازی سوم تیم ملی در فیفادی مهرماه را نهایی کند. سرانجام این اتفاق امروز رخ داد و فدراسیون برای سهشنبه ۱۴ مهر یک دیدار تدارکاتی برای تیم ملی فراهم کرده است.
قرار است نام این تیم بعد از امضای قرارداد بین دو فدراسیون اعلام شود، اما محل برگزاری آن کشور ترکیه خواهد بود. بر این اساس اعضای تیم ملی امروز از روسیه به تهران بازمیگردند و اوایل هفته آینده به ترکیه سفر خواهند کرد.
فدراسیون کشورمان با فدراسیون ترکیه در این زمینه نامهنگاری کرده تا ورزشگاه محل برگزاری مسابقه و تمام موارد مربوط به برگزاری این دیدار نهایی و قطعی شود.
رونمایی از قانون فورس ماژور در فوتبال ایران برای معرفی قهرمان
عدم وجود قوانین مشخص برای شرایط فورس ماژور در فوتبال ایران، فصل گذشته و پس از تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان باعث ایجاد اختلافات و بلاتکلیفیهایی در مشخص شدن سهمیه تیمهای آسیایی، تیم قهرمان و تیم سقوطکننده در فوتبال ایران شد.
برگزاری تورنمنت سهجانبه برای تعیین سهمیه سوم ایران در آسیا، برگزاری پلیآف برای تعیین تیم سقوطکننده به لیگ دسته اول و همچنین بحث اهدای جام قهرمانی به تیم صدرنشین، از جمله مواردی بود که همگی به دلیل نبود آییننامه مشخص برای شرایط فورس ماژور در فوتبال ایران در فصل گذشته به وجود آمد.
این اتفاقات باعث شد فدراسیون فوتبال و کمیته تدوین مقررات از چند وقت پیش به فکر تدوین آییننامه مشخص برای شرایط فورس ماژور فوتبال کشور باشند. بر همین اساس آییننامهای تدوین شده و در صورت تصویب در هیئترئیسه فدراسیون، بهعنوان ملاک تصمیمگیری در شرایط فورس ماژور کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت. این قانون در صورت تصویب از فصل جاری اعمال خواهد شد.
براساس اطلاعات کسبشده توسط خبرنگار تسنیم، جزئیات اصلی آییننامه فورس ماژور تدوینشده فوتبال ایران به شرح زیر است:
معیارهای تعیین ردهبندی و قهرمان در صورت لغو فصل:
۱- در صورت برگزاری حداقل ۷۵ درصد مسابقات، ردهبندی براساس جدول موجود خواهد بود.
۲- در صورت برگزاری کمتر از ۷۵ درصد مسابقات، ردهبندی براساس میانگین امتیاز در هر مسابقه خواهد بود.
۳- در صورت اختلاف فاحش تعداد بازیها، استفاده از میانگین امتیاز به همراه تفاضل گل و نتایج رودررو انجام خواهد شد.
تبصره: سازمان لیگ میتواند با تصویب هیئترئیسه روش عادلانهتری را جایگزین کند.
وضعیت صعود و سقوط
تعداد تیمهای صعودکننده و سقوطکننده مطابق آییننامه همان فصل باقی میماند، مگر آنکه هیئترئیسه تصمیم دیگری اتخاذ کند. وضعیت تیمهایی که در موقعیت قطعی قرار داشتهاند حفظ میشود، مگر میانگین امتیاز روش عادلانهتری را ایجاب کند.
مسابقات بینالمللی و سهمیهها
فدراسیون موظف است حداکثر ظرف ۲۱ روز موضوع را به AFC و فیفا منعکس کند و تا زمان اعلام نظر مراجع بینالمللی، ردهبندی موقت سازمان لیگ ملاک معرفی تیمها خواهد بود.
آثار فورس ماژور بر قراردادها
تعلیق تعهدات
در صورت تحقق فورس ماژور، تعهدات طرفین بهطور موقت و به میزان تأثیر رویداد معلق میشود. طرف مدعی موظف است حداکثر ظرف ۷ روز کاری موضوع را بهصورت کتبی به طرف مقابل و مرجع نظارتی اطلاع دهد و مدارک مستند ارائه کند. مدت تعلیق برابر با مدت استمرار فورس ماژور است.
فسخ قرارداد
چنانچه فورس ماژور بیش از ۹۰ روز متوالی یا ۱۲۰ روز غیرمتوالی در یک فصل مسابقاتی استمرار یابد، هر یک از طرفین حق دارد با اخطار کتبی ۳۰ روزه قرارداد را فسخ کند، مگر آنکه طرفین در خصوص تمدید یا تعدیل توافق کنند.
تبصره: فسخ ناشی از فورس ماژور مانع مطالبه مطالبات معوق تا تاریخ فسخ نیست.
پرداختها در دوره تعلیق
در دوره تعلیق، پرداخت حقوق و مزایای بازیکنان و مربیان براساس توافق طرفین یا تصمیم کمیته وضعیت بازیکنان (حداکثر تا ۵۰ درصد حقوق پایه، مگر توافق خلاف) انجام میشود. اقساط معوق قراردادهای انتقال نیز به مدت معادل دوره فورس ماژور به تعویق میافتد، مگر توافق دیگری صورت گیرد.
مصادیق فورس ماژور
مصادیق فورس ماژور شامل موارد زیر است:
۱- بلایای طبیعی (زلزله، سیل، طوفان، آتشسوزی گسترده و مشابه).
۲- جنگ، شورش، ناآرامیهای مدنی، تحریمهای بینالمللی مؤثر بر فعالیت فوتبال.
۳- همهگیری بیماریهای واگیردار، اپیدمی و پاندمی با اعلام مراجع رسمی بهداشت.
۴- تصمیمات یا اقدامات قهری دولت، فدراسیون فوتبال ایران، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) یا فیفا.
۵- تعطیلی اجباری مسابقات، لغو فصل یا تعلیق طولانیمدت لیگها.
۶- قطع گسترده و طولانیمدت خدمات ضروری که مستقیماً بر اجرای قرارداد تأثیر بگذارد.
تبصره: مشکلات اقتصادی عمومی، تورم، نوسانات نرخ ارز و کمبود بازیکن یا مربی بهتنهایی مصداق فورس ماژور محسوب نمیشود، مگر آنکه مستقیماً ناشی از یکی از موارد فوق باشد.
مفاد این آییننامه بر تمام قراردادهای بازیکنان، مربیان، کادر فنی، اسپانسرشیپ، تبلیغاتی، رسانهای، اجاره ورزشگاه، خدمات و تدارکات و سایر قراردادهای مالی و معاملاتی فدراسیون، سازمان لیگ و باشگاههای وابسته حاکم است.
منبع: تسنیم