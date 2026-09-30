باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران، گفت: در مرحله نخست، ۵ میلیارد تومان یارانه برای تسهیلات تجهیز نانواییها اختصاص یافت و پرداخت شد که زمینه بهرهمندی تعدادی از واحدهای نانوایی را از این تسهیلات فراهم کرد.
او افزود: در ادامه این حمایتها، استاندار محترم مازندران اختصاص یارانه جدید برای تأمین موتوربرق و تجهیزات دوگانهسوز نانواییها را نیز در حال پیگیری دارد که امیدواریم این حمایت نیز محقق شود و زمینه تجهیز تعداد بیشتری از نانواییهای استان فراهم شود.
جعفری همچنین از فرماندار شهرستان بابل، معاون فرماندار، بانک عامل، نمایندگی غله و اتحادیه نانوایان شهرستان به دلیل پیگیری و همراهی برای بهرهمندی نانوایان از تسهیلات تأمین تجهیزات قدردانی کرد.
او با تأکید بر اینکه تجهیز نانواییها به موتوربرق و تجهیزات دوگانهسوز، در راستای افزایش آمادگی این واحدها برای استمرار فعالیت در شرایط مختلف انجام میشود، گفت: در کنار تأمین تجهیزات برق اضطراری، تأمین سیلندر گاز نیز از الزامات مهم آمادگی نانواییها برای فصل سرد سال است و با توجه به احتمال ناترازی گاز در زمستان، فراهم بودن سوخت دوم نانواییها اهمیت ویژهای دارد و باید از هماکنون تمهیدات لازم برای استمرار فعالیت این واحدها در شرایط مختلف پیشبینی شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین گندم مورد نیاز استان نیز افزود: با پیگیریهای استاندار محترم، تأمین گندم مورد نیاز استان تا پایان سال انجام شده و در این زمینه دغدغهای نداریم؛ بنابراین محدودیتی برای تولید و تأمین آرد مورد نیاز مردم وجود ندارد و باید با پیشبینی تمهیدات لازم، اجازه ندهیم شرایط جوی یا ناترازی انرژی موجب اختلال در تأمین نان مورد نیاز مردم و مسافران شود.
هادی امیری مسئول نمایندگی غله شهرستان بابل نیز با اشاره به روند تجهیز نانواییهای شهرستان، گفت: با احتساب موتوربرقهای تحویلشده در این مراسم، تعداد واحدهای نانوایی مجهز به موتوربرق در شهرستان بابل به حدود ۵۰۰ واحد رسیده است که نشاندهنده روند مناسب تجهیز نانواییهای شهرستان برای افزایش آمادگی و استمرار فعالیت در شرایط اضطراری است.