پیش از آنکه اقدام به خرید کنید، باید بدانید که یک گوشی سامسونگ رقیب آیفون ۱۸ پرو مکس است؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اگرچه به نظر نمیرسد تقاضا برای جدیدترین دستگاه اپل — یعنی آیفون ۱۸ — چندان بالا باشد (شاید به این دلیل که آیفون ۱۷ پرو مکس با وجود عرضه در سپتامبر ۲۰۲۵ همچنان دستگاهی قدرتمند محسوب میشود)، اما آیفون ۱۸ پرو مکس به لطف تراشه جدیدتر و بهینهتر A۲۰ Pro، ارتقای مشخصات فنی محدودی را ارائه میدهد.
بهبود عمر باتری یکی از ویژگیهای مهم افزوده شده است، در حالی که علاقهمندان به عکاسی منتظر بهروزرسانی اساسی سیستم دوربین هستند: یعنی گنجاندن قابلیت تغییر واقعی دیافراگم در مدل جدید. با این حال، برای کاربرانی که ترجیح میدهند وارد اکوسیستم اپل نشوند، پرسش دیگری مطرح میشود: آیا گوشی اندرویدی وجود دارد که با آیفون ۱۸ پرو مکس رقابت کند؟ این همان موضوعی است که در گزارش وبسایت فناوری BGR به آن پرداخته شده است.
سامسونگ گلکسی S۲۶ اولترا
بر اساس این گزارش، جای تعجب نیست که سامسونگ گلکسی S۲۶ اولترا جایگاهی مشابه داشته و از مشخصات فنی قابلمقایسهای برخوردار باشد. تفاوت اندازه بین این دو گوشی ناچیز است — هرچند دستگاه سامسونگ کمی بزرگتر است — و هر دو مدل با ۱۲ گیگابایت رم عرضه میشوند.
با این حال، سامسونگ نسخهای با ۱۶ گیگابایت رم نیز ارائه میدهد؛ در مقابل، اپل با عرضه مدل ۲ ترابایتی — که دو برابر حداکثر ظرفیت موجود در دستگاه سامسونگ است — در زمینه ظرفیت ذخیرهسازی برتری دارد. از نظر پردازنده، آیفون ۱۸ پرو مکس به پردازندهای ششهستهای مجهز است، در حالی که گلکسی S۲۶ اولترا از پردازندهای هشتهستهای بهره میبرد.
روی کاغذ، انتظار میرود پردازنده سامسونگ عملکرد چندهستهای بهتری ارائه دهد؛ این امر مدیون پردازنده دوهستهای Oryon V۳ Phoenix L با فرکانس حداکثر ۴.۷۴ گیگاهرتز است که با شش هسته Oryon V۳ با فرکانس حداکثر ۳.۶۲ گیگاهرتز تکمیل میشود.
در مقابل، از نظر تئوری انتظار میرود که آیفون در پردازشهای تکهستهای عملکردی بهتر از رقیب خود داشته باشد.
دوربین: بارزترین تفاوت
شاید مهمترین تفاوت میان این دو دستگاه در سیستم دوربین آنها نهفته باشد؛ پرچمدار گلکسی از نظر رزولوشن حسگر، برتری قابلتوجهی نسبت به آیفون دارد و به دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی مجهز است. با این حال، آیفون ۱۸ پرو مکس به دوربینی با دیافراگم واقعاً متغیر مجهز است که قابلیت باز و بسته شدن فیزیکی دارد.
این ویژگی میتواند برای علاقهمندان به عکاسی جذاب باشد، زیرا انعطافپذیری بیشتری در کنترل میزان نور ورودی به حسگر فراهم میکند.
کدامیک ارزش خرید دارد؟
وبسایت BGR معتقد است که تفاوتهای میان این دو گوشی ناچیز است و هر دو دستگاه بهخوبی از عهده طیف وسیعی از وظایف برمیآیند؛ از اجرای بازی، عکاسی و انجام همزمان چند کار (مالتیتسکینگ) گرفته تا قابلیتهای مبتنی بر هوش مصنوعی.
قیمت پیشسفارش آیفون ۱۸ پرو مکس حدود ۱۲۹۹ دلار است که با قیمت مدل سامسونگ گلکسی S۲۶ (مجهز به ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی و ۱۲ گیگابایت رم) برابری میکند. برای کسانی که بودجه کافی برای خرید یکی از قدرتمندترین گوشیهای بازار را دارند، انتخاب هر یک از این دو دستگاه گزینهای مناسب است؛ با این حال، این گزارش خاطرنشان میکند که مدلهای استاندارد گلکسی S۲۶ و آیفون ۱۷ پرو مکس — با وجود تعلق به نسل قبل — همچنان عملکردی قدرتمند را با قیمتی پایینتر ارائه میدهند.
این گزارش اشاره دارد که ارتقا به جدیدترین مدلهای این شرکتها، جهش قابلتوجهی محسوب نمیشود که هزینه آن برای برخی کاربران توجیهپذیر باشد.
همچنین به گزینههای جایگزین از سایر سازندگان، مانند گوگل پیکسل ۱۱ پرو، اشاره شده است؛ اگرچه این گوشی نسبت به مدل قبلی خود ارتقای چشمگیری نداشته، اما عملکردی همتراز با جدیدترین گوشیهای اپل و سامسونگ ارائه میدهد، آن هم با قیمتی که حدود ۲۰۰ دلار کمتر است.
به گفته BGR، بهبودهای مشاهدهشده در گوشیهای پرچمدار سال ۲۰۲۶ جزئی بوده و احتمالاً جهش نسلی واقعی در سال ۲۰۲۷ رخ خواهد داد.
بنابراین، اگر گوشی فعلی شما همچنان عملکرد خوبی دارد، شاید صبر کردن برای یک سال دیگر منطقی باشد؛ تا بتوانید دستگاه پرچمداری را تهیه کنید که جهشی آنقدر بزرگ ارائه دهد که هیاهو و هزینه ارتقا را توجیه کند.
منبع: الیوم السابع