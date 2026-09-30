روایت‌های متناقض درباره پرواز فلای‌دبی ادامه دارد؛ برخی از حمله با چاقو و برخی دیگر از تلاش خلبان برای سقوط هواپیما از ارتفاع ۳۰ هزار پایی خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روایت‌های متناقض درباره آنچه در داخل هواپیمای «فلای‌دبی» که از دبی عازم تل‌آویو بود و سپس مسیر خود را تغییر داد و در عربستان سعودی به زمین نشست، همچنان ادامه دارد.

در حالی که برخی گزارش‌ها از تلاش یکی از خلبانان برای خودکشی، برخی دیگر از حمله با چاقو در کابین خلبان و روایت دیگری از درگیری میان مسافران حکایت دارند، جزئیات این حادثه همچنان مبهم است و تحقیقات در حال انجام است.

به گفته یکی از مسافران هواپیما، یکی از اعضای خدمه با چاقو به خلبان حمله کرده و برخی از سامانه‌های هواپیما را از کار انداخته است. سپس مسافری به نام «یانِیو» به همراه فرد دیگری وارد کابین خلبان شده و مهاجم را مهار کرده‌اند.

این مسافر مدعی شده است که به‌طور اتفاقی دو خلبان دیگر نیز در هواپیما حضور داشتند و همین دو نفر پس از حادثه توانستند هواپیمای بوئینگ را در عربستان سعودی به سلامت فرود بیاورند.

بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، یک خدمه پروازی اضافی نیز به‌عنوان بخشی از یک آموزش معمول در هواپیما حضور داشتند. آنها به‌عنوان مسافر عادی در پرواز بودند و پس از حادثه، کنترل هواپیما را در دست گرفتند و آن را در  تبوک به زمین نشاندند.

روایت دیگری حاکی است که کمک‌خلبان به خلبان اصلی هواپیما چاقو زده و پس از آن، اعضای خدمه و مسافران وارد کابین خلبان شده و مهاجم را مهار کرده‌اند.

با این حال، «هلیل بیتون روزن»، خبرنگار صهیونیستی، اعلام کرد که ظاهرا ظن‌ها به سمت  تلاش یکی از خلبانان برای خودکشی معطوف است. به گفته او، این خلبان هواپیما را از ارتفاع ۳۰ هزار پایی با شیبی شدید و سرعتی نزدیک به یک ماخ پایین آورده و در مدت کوتاهی آن را به ارتفاع ۱۵ هزار پا رسانده است. خلبان دوم نیز در جریان درگیری میان آن دو مانع ادامه این اقدام شده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: فلای دبی ، سقوط هواپیما
خبرهای مرتبط
از ادعای ربایش هواپیما تا فرود در عربستان؛ رفتار مشکوک اسرائیل
سقوط هواپیمای آموزشی نظامی انگلیس
سانحه هواپیمای باری آمازون در میامی ۵ کشته بر جا گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیشنهاد دوصفحه‌ای قطر برای حل‌وفصل جنگ آمریکا و ایران
از ادعای ربایش هواپیما تا فرود در عربستان؛ رفتار مشکوک اسرائیل
ترامپ: با چین کنار می‌آییم با کانادا نه!
پایان رسمی عملیات «عزم راسخ» آمریکا در عراق
عربستان و اردن دیدار مقام‌هایشان با نتانیاهو را رد کردند
نخست‌وزیر قطر: میانجی‌گری دشوار است، اما ادامه می‌دهیم
الاعرجی: عراق در آستانه نقطه عطف پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی است
مکرون: رسانه‌های اجتماعی دموکراسی را تضعیف می‌کنند
کاخ سفید در آستانه انتخابات ممنوعیت صادرات گازوئیل را بررسی می‌کند
دیدار پادشاه بحرین با فرمانده انگلیسی در سایه تنش‌های منطقه
آخرین اخبار
رئیس ستاد ارتش اسرائیل سفر به آمریکا را به دلیل وضعیت امنیتی اسرائیل لغو کرد
الزیدی: ماموریت ائتلاف تمام شد، اما همکاری با آن ادامه دارد
دیدار پادشاه بحرین با فرمانده انگلیسی در سایه تنش‌های منطقه
پایان رسمی عملیات «عزم راسخ» آمریکا در عراق
نخست‌وزیر قطر: میانجی‌گری دشوار است، اما ادامه می‌دهیم
از ادعای ربایش هواپیما تا فرود در عربستان؛ رفتار مشکوک اسرائیل
ترامپ: با چین کنار می‌آییم با کانادا نه!
کاخ سفید در آستانه انتخابات ممنوعیت صادرات گازوئیل را بررسی می‌کند
الاعرجی: عراق در آستانه نقطه عطف پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی است
عربستان و اردن دیدار مقام‌هایشان با نتانیاهو را رد کردند
مکرون: رسانه‌های اجتماعی دموکراسی را تضعیف می‌کنند
پیشنهاد دوصفحه‌ای قطر برای حل‌وفصل جنگ آمریکا و ایران
بلژیک تا پایان سال ۳ جنگنده اف-۱۶ به اوکراین تحویل می‌دهد
انگلیس: هیچ بمب یا وسیله انفجاری در تحقیقات پایگاه هوایی فیرفورد پیدا نشد
آمریکا ممکن است از اروپا بخواهد ذخایر راهبردی گازوئیل خود را آزاد کند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
روسیه: شی ممکن است دیداری سه‌جانبه با پوتین و ترامپ را ترتیب دهد
عراق از خروج کامل نیروهای ائتلاف آمریکا از این کشور خبر داد
اتحادیه اروپا ۱۱۳ میلیارد دلار بیشتر برای انرژی پرداخت کرده است
ترامپ: درگیری با ایران خیلی زود پایان می‌یابد
قطر: تماس‌ها برای نزدیک کردن مواضع ایران و آمریکا ادامه دارد
ترامپ از طرح کاهش تحریم‌های روسیه حمایت کرده است
سقوط هواپیمای نظامی روسیه ۶ کشته بر جا گذاشت
خروج نیروهای آمریکا از آخرین پایگاه‌های نظامی عراق تا فردا
روسیه احتمال ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید در ایران را بررسی می‌کند
بری: عدم پایبندی اسرائیل مانع اجرای توافق آتش‌بس است
عبور و مرور با قایق در خیابان‌های غرق‌شده در نیویورک و نیوجرسی
سفیر پاکستان در مسکو: در گفت‌وگوهای ایران و آمریکا پیشرفت‌هایی حاصل شده است
تایوان: سیاست آمریکا در قبال ما تغییر نکرده است
تهدید بن‌گویر به سوزاندن پیکر شهید السنوار