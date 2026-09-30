باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روایتهای متناقض درباره آنچه در داخل هواپیمای «فلایدبی» که از دبی عازم تلآویو بود و سپس مسیر خود را تغییر داد و در عربستان سعودی به زمین نشست، همچنان ادامه دارد.
در حالی که برخی گزارشها از تلاش یکی از خلبانان برای خودکشی، برخی دیگر از حمله با چاقو در کابین خلبان و روایت دیگری از درگیری میان مسافران حکایت دارند، جزئیات این حادثه همچنان مبهم است و تحقیقات در حال انجام است.
به گفته یکی از مسافران هواپیما، یکی از اعضای خدمه با چاقو به خلبان حمله کرده و برخی از سامانههای هواپیما را از کار انداخته است. سپس مسافری به نام «یانِیو» به همراه فرد دیگری وارد کابین خلبان شده و مهاجم را مهار کردهاند.
این مسافر مدعی شده است که بهطور اتفاقی دو خلبان دیگر نیز در هواپیما حضور داشتند و همین دو نفر پس از حادثه توانستند هواپیمای بوئینگ را در عربستان سعودی به سلامت فرود بیاورند.
بر اساس گزارش رسانههای صهیونیستی، یک خدمه پروازی اضافی نیز بهعنوان بخشی از یک آموزش معمول در هواپیما حضور داشتند. آنها بهعنوان مسافر عادی در پرواز بودند و پس از حادثه، کنترل هواپیما را در دست گرفتند و آن را در تبوک به زمین نشاندند.
روایت دیگری حاکی است که کمکخلبان به خلبان اصلی هواپیما چاقو زده و پس از آن، اعضای خدمه و مسافران وارد کابین خلبان شده و مهاجم را مهار کردهاند.
با این حال، «هلیل بیتون روزن»، خبرنگار صهیونیستی، اعلام کرد که ظاهرا ظنها به سمت تلاش یکی از خلبانان برای خودکشی معطوف است. به گفته او، این خلبان هواپیما را از ارتفاع ۳۰ هزار پایی با شیبی شدید و سرعتی نزدیک به یک ماخ پایین آورده و در مدت کوتاهی آن را به ارتفاع ۱۵ هزار پا رسانده است. خلبان دوم نیز در جریان درگیری میان آن دو مانع ادامه این اقدام شده است.
منبع: آر تی