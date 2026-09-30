معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت روز جهانی دریانوری تاکید کرد: جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، جلوه‌ای روشن از اهمیت این ظرفیت راهبردی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام امیر دریادار حبیب الله سیاری به مناسبت روز جهانی دریانوری آمده است: دریا در گستره ژئوپلیتیک امروز، یکی از ارکان اقتدار ملی، پیشران تجارت و اقتصاد و بستری حیاتی برای تأمین امنیت انرژی و استمرار زنجیره تأمین کشور است. جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، جلوه‌ای روشن از اهمیت این ظرفیت راهبردی بود؛ آنجا که دریانوردان و مجموعه‌های فعال در عرصه کشتیرانی، بنادر و حمل‌ونقل انرژی، با حضور مسئولانه و مجاهدانه، استمرار جریان کالای اساسی، مواد اولیه، انرژی و نیاز‌های حیاتی کشور را تضمین کردند و در خط مقدم تاب‌آوری اقتصادی ایستادند.

در ادامه این پیام آمده است: در این میان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت ملی نفت‌کش جمهوری اسلامی ایران، با ایفای مأموریت‌های تخصصی و راهبردی خود، نقشی تعیین‌کننده در استمرار زنجیره تأمین، پایداری تجارت دریایی و صیانت از منافع اقتصادی کشور برعهده دارند؛ نقشی که در شرایط دشوار، جلوه‌ای از اقتدار ملی در عرصه دریا را به نمایش گذاشته است.

دریادار سیاری در پیام خود تاکید کرده است: بی‌تردید ارتقای ایمنی و امنیت دریایی، توسعه و هوشمندسازی ناوگان و زیرساخت‌ها، صیانت از محیط زیست دریایی و تربیت سرمایه انسانی متخصص، از الزامات حکمرانی آینده‌نگر در این عرصه است و می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در شبکه حمل‌ونقل و اقتصاد دریایی منطقه و جهان بیش از پیش تحکیم کند.

معاون هماهنگ کننده ارتش در پیام خود آورده است: فرا رسیدن ۸ مهرماه، «روز جهانی دریانوردی» را به جنابعالی و آحاد غیورمردان عرصه دریا و دریانوردی کشور تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیق روزافزونتان را در مسیر خدمت به ایران اسلامی و صیانت از منافع ملی، در ظل توجهات و عنایات ویژه حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مسئلت می‌نمایم.

منبع: ارتش

برچسب ها: دریادار سیاری ، اقتصادی
خبرهای مرتبط
دریادارسیاری:
امکانات ارتش برای کمک به واکسیناسیون کرونا در خدمت وزارت بهداشت است
معاون هماهنگ‌کننده ارتش:
با وجود تحریم‌ها در همه زمینه‌ها پیشرفت کرده‌ایم
دریادار سیاری:
هیچ‌گاه برای سایر کشورها تهدید نیستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
باید تمام تجهیزات نظامی خود را آماده کنیم/ ترامپ می‌خواهد شکست‌هایش را به هر قیمتی جبران کند
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۸ مهر
پزشکیان: سخنرانی در سازمان ملل حاصل خرد جمعی احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا بود
رئیس سازمان غذا و دارو باید پاسخگوی گرانی افسارگسیخته دارو باشد
دریادار ایرانی: اقتدار دریایی ایران پشتوانه امنیت خطوط کشتیرانی است
تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، منطقه را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند
ایران برای دفاع از خود برگ‌های رو نشده فراوانی دارد
مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی هیچ تأثیری بر کاهش تنش نخواهد داشت
امنیت پایدار خلیج فارس بیش از هر چیز به مسئولیت‌پذیری کشور‌های منطقه وابسته است
آخرین اخبار
امنیت پایدار خلیج فارس بیش از هر چیز به مسئولیت‌پذیری کشور‌های منطقه وابسته است
مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی هیچ تأثیری بر کاهش تنش نخواهد داشت
ایران برای دفاع از خود برگ‌های رو نشده فراوانی دارد
تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، منطقه را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند
پزشکیان: سخنرانی در سازمان ملل حاصل خرد جمعی احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا بود
رئیس سازمان غذا و دارو باید پاسخگوی گرانی افسارگسیخته دارو باشد
دریادار ایرانی: اقتدار دریایی ایران پشتوانه امنیت خطوط کشتیرانی است
باید تمام تجهیزات نظامی خود را آماده کنیم/ ترامپ می‌خواهد شکست‌هایش را به هر قیمتی جبران کند
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۸ مهر
حاجی‌میرزایی: آمریکا نمی‌خواست پزشکیان در سازمان ملل حاضر شود
وزارت خارجه حضور نخست وزیر کودک کش رژیم صهیونیستی در منطقه را محکوم کرد
سفیر ایران در ژنو: ماشین نسل‌کشی اسرائیل متوقف نشده است/ هشدار درباره تکرار الگو در لبنان
سرلشکر رضایی: ترامپ در باتلاق نه مذاکره و نه جنگ گرفتار شده است
عارف: ایران‌هراسی خنثی شده است/ باید نقش جدید خود را در منطقه ایفا کنیم
مسعود پزشکیان: توسعه مسیرهای زمینی، هوایی و ریلی زمینه‌ساز تحکیم روابط تهران و باکو است
پزشکیان: با اراده مشترک، مناسبات ایران و ازبکستان را تعمیق می‌بخشیم
مسعود پزشکیان: نقشه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد و تشدید اختلافات داخلی در ایران است
عزیزی: در آخر ما و کشور‌های همسایه در منطقه می‌مانیم، چشم در چشم
مسعود پزشکیان: همه دستگاه‌ها در زمینه حکمرانی انرژی و اصلاح الگوی مصرف مسئول هستند
سخنگوی ارتش: آمریکا در منطقه با مشکلات جدی مواجه است
تشکیل صندوقی برای جبران خسارات واحد‌های صنعتی آسیب دیده
عارف: تصمیمات کشور باید متناسب با حساسیت‌های جامعه و با پیوست اجتماعی اجرا شود
مخالفت سازمان برنامه و بودجه باعث تاخیر در ارسال لایحه ایثارگران به مجلس است