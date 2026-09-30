باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام امیر دریادار حبیب الله سیاری به مناسبت روز جهانی دریانوری آمده است: دریا در گستره ژئوپلیتیک امروز، یکی از ارکان اقتدار ملی، پیشران تجارت و اقتصاد و بستری حیاتی برای تأمین امنیت انرژی و استمرار زنجیره تأمین کشور است. جنگهای تحمیلی دوم و سوم، جلوهای روشن از اهمیت این ظرفیت راهبردی بود؛ آنجا که دریانوردان و مجموعههای فعال در عرصه کشتیرانی، بنادر و حملونقل انرژی، با حضور مسئولانه و مجاهدانه، استمرار جریان کالای اساسی، مواد اولیه، انرژی و نیازهای حیاتی کشور را تضمین کردند و در خط مقدم تابآوری اقتصادی ایستادند.
در ادامه این پیام آمده است: در این میان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران، با ایفای مأموریتهای تخصصی و راهبردی خود، نقشی تعیینکننده در استمرار زنجیره تأمین، پایداری تجارت دریایی و صیانت از منافع اقتصادی کشور برعهده دارند؛ نقشی که در شرایط دشوار، جلوهای از اقتدار ملی در عرصه دریا را به نمایش گذاشته است.
دریادار سیاری در پیام خود تاکید کرده است: بیتردید ارتقای ایمنی و امنیت دریایی، توسعه و هوشمندسازی ناوگان و زیرساختها، صیانت از محیط زیست دریایی و تربیت سرمایه انسانی متخصص، از الزامات حکمرانی آیندهنگر در این عرصه است و میتواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در شبکه حملونقل و اقتصاد دریایی منطقه و جهان بیش از پیش تحکیم کند.
معاون هماهنگ کننده ارتش در پیام خود آورده است: فرا رسیدن ۸ مهرماه، «روز جهانی دریانوردی» را به جنابعالی و آحاد غیورمردان عرصه دریا و دریانوردی کشور تبریک و تهنیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیق روزافزونتان را در مسیر خدمت به ایران اسلامی و صیانت از منافع ملی، در ظل توجهات و عنایات ویژه حضرت ولیعصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)، مسئلت مینمایم.
منبع: ارتش