بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۴۰ کیلوواتی در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - علی‌اکبر سلمانی‌ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی گفت: ۲۰ درصد انرژی موردنیاز این اداره کل از طریق نیروگاه خورشیدی که ماهانه ۴۰ کیلو وات برق تولید می‌کند تامین می‌شود.

وی گفت:اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی دبیرخانه‌ پدافند غیرعامل مبنی بر بهره وری و مدیریت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به عنوان نخستین اداره‌ کل در کشور به این مهم پرداخته و نیروگاه خورشیدی خود را طی ۲۱ روز با هزینه کرد ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و مشارکت دو شرکت و پیمانکار خصوصی راه اندازی کرده است.