باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

میدانی که در تجمعات شبانه توسط نوجوانان اداره می‌شود + فیلم

میدان نوبنیاد تهران کاملا به دست نوجوانان مدیریت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تجمعات شبانه مردم در میدان نوبنیاد تهران تعداد زیادی نوجوان به چشم می‌خورد که مدیریت امور را در دست گرفته‌اند.

مطالب مرتبط
میدانی که در تجمعات شبانه توسط نوجوانان اداره می‌شود + فیلم
young journalists club

تجلیل از قدرت بازدارنده نیرو‌های مسلح در شب ۲۱۱ تجمعات شبانه + فیلم

میدانی که در تجمعات شبانه توسط نوجوانان اداره می‌شود + فیلم
young journalists club

دویست و سیزدهمین شب تجمعات مردمی + فیلم

میدانی که در تجمعات شبانه توسط نوجوانان اداره می‌شود + فیلم
young journalists club

اعتراض مردم عراق به محدودیت پروازهای ایرانی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم
۷۰۲

کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم
۶۳۱

ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha