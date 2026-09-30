سازمان دامپزشکی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تاکنون هیچ‌گونه مجوز یا موافقتی برای کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان در کشور صادر نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - این سازمان در اطلاعیه‌ای و پیرو انتشار نامه‌ای در فضای مجازی مبنی بر صدور مجوز کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان از جمله اسب، الاغ و استر برای تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات ایجاد شده اعلام کرد: مکاتبه مورد اشاره در پاسخ به استعلام برخی ادارات کل دامپزشکی استان‌ها و فقط با هدف تبیین الزامات و فرآیند‌های قانونی، شرعی و بهداشتی مرتبط با بررسی این موضوع انجام شده است.

وی تاکید کرد: این مکاتبه به هیچ عنوان به معنای صدور مجوز، موافقت با کشتار یا عرضه گوشت تک‌سمیان و یا تغییر در ضوابط و مقررات جاری کشور نیست.

طبق اعلام دامپزشکی و بر اساس ضوابط موجود، هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص کشتار و عرضه این فرآورده‌ها مستلزم طی مراحل قانونی و تخصصی متعددی از جمله اخذ نظر و حکم شرعی از مراجع ذی‌صلاح، تعیین سیاست‌های اجرایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تدوین و ابلاغ الزامات و ضوابط بهداشتی و طی تشریفات قانونی مربوط به تأسیس و بهره‌برداری از مراکز نگهداری، پرورش، کشتار، قطعه‌بندی، بسته‌بندی و عرضه است.

سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد: تاکنون هیچ‌گونه مجوز یا موافقتی برای کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان صادر نشده و هیچ تصمیم اجرایی در این زمینه اتخاذ نشده است. بدیهی است هرگونه بررسی یا تصمیم گیری احتمالی در آینده، منوط به احراز وجاهت شرعی، طی کامل مراحل قانونی، اخذ موافقت مراجع ذی‌صلاح و تدوین و ابلاغ ضوابط بهداشتی مربوط خواهد بود.

این سازمان در اطلاعیه خود خاطر نشان کرد: همچنین تا زمان طی فرآیند‌های قانونی و ابلاغ ضوابط مربوط، هرگونه کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان، مطابق مقررات جاری، تخلف محسوب شده و موارد شناسایی‌شده برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد.

سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مرجع تخصصی نظارت بر بهداشت دام و فرآورده‌های خام دامی، رعایت الزامات شرعی، قانونی و بهداشتی، صیانت از سلامت عمومی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان را مبنای اقدامات و تصمیمات خود قرار داده است.

این سازمان از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست اخبار و مطالب مرتبط با این موضوع را صرفا بر اساس اطلاعیه‌ها و اظهارات رسمی مراجع ذی‌صلاح منتشر کرده و از برداشت یا تفسیر مکاتبات اداری به عنوان مجوز یا تصمیم اجرایی خودداری کنند.

برچسب ها: گوشت ، سازمان دامپزشکی
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